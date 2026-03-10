Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un apel public către Guvernul condus de Ilie Bolojan, avertizând că sistemul judiciar se confruntă cu un deficit major de personal care afectează direct activitatea instanțelor și accesul cetățenilor la justiție.

Reprezentanții instituției susțin că problema reală a sistemului nu este legată de pensiile magistraților, ci de lipsa resurselor umane și a infrastructurii adecvate pentru desfășurarea activității.

Mesajul public transmis de CSM pe Facebook arată că dezbaterea publică privind pensiile din sistemul judiciar riscă să distragă atenția de la dificultățile structurale cu care se confruntă instanțele.

Instituția subliniază că blocajele din sistem sunt generate în principal de lipsa personalului, iar consecințele sunt resimțite direct de cetățeni, care ajung să suporte întârzieri și dificultăți în accesarea actului de justiție.

Potrivit datelor prezentate de CSM, sistemul judiciar se confruntă cu lipsuri importante de personal. În prezent, 849 de posturi de judecător sunt vacante, iar legislația prevede necesitatea a încă 712 posturi de asistenți ai judecătorilor pentru a sprijini activitatea instanțelor.

În același timp, problema personalului auxiliar rămâne nerezolvată. CSM arată că autoritățile au promis, în mod repetat, angajarea a aproximativ 200 de grefieri pe an, însă aceste angajamente nu au fost respectate.

Potrivit instituției, în ultimii șase ani s-a vorbit despre angajarea a 600 de grefieri, dar în realitate nu a fost încadrat niciunul.

Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că dificultățile sistemului nu se limitează la resursa umană. În numeroase instanțe, condițiile de lucru sunt considerate inadecvate, din cauza infrastructurii insuficiente sau a sediilor improprii.

În acest context, CSM solicită Guvernului să asigure spații corespunzătoare pentru instanțe, astfel încât activitatea judiciară să se desfășoare în condiții normale atât pentru angajați, cât și pentru cetățeni.