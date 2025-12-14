Poziția publică a primarului Timișoarei a fost exprimată după publicarea investigației Recorder, când acesta a susținut că miza este rescrierea legislației din justiție și că legile actuale ar fi rezultatul unui aranjament imoral și antidemocratic între politicieni și persoane obediente din sistemul judiciar.

În analiza publicată pe site-ul său, Dragoș Boța subliniază faptul că liderul USR a omis să menționeze că legislația în vigoare a trecut prin toate filtrele de control ale Uniunii Europene, a contribuit la ridicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare și a fost invocată inclusiv în contextul aderării României la spațiul Schengen.

„După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a fost printre primii care a ieșit la atac și a avut o poziție radicală, explicând într-o postare din 11 decembrie pe contul său de Facebook că ”miza este rescrierea legilor justiției. Legile în vigoare sunt rezultatul unui târg murdar între politicieni și niște oameni obedienți din Justiție, un aranjament profund imoral și antidemocratic”. Ce a uitat să spună liderul USR este că actuala legislație a trecut de toate filtrele de control ale UE și că au dus la ridicarea celeblui mecanism de control și verificare (MCV), fiind, la momentul respectiv, unul dintre motivele invocate pentru intrarea în Schengen”, subliniază Dragoș Boța.

Declarațiile lui Dominic Fritz vin la aproximativ două săptămâni după o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție care îl vizează direct, într-un litigiu cu Agenția Națională de Integritate. Primarul Timișoarei este acuzat de conflict de interese administrativ, iar în iulie 2024 ANI a anunțat că a constatat încălcarea legii. Potrivit concluziilor instituției, Fritz a contractat în campania electorală din 2020 un împrumut de 25.000 de lei de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR, care ulterior a devenit consilier local. Ulterior, în anul 2022, Dominic Fritz a semnat un referat de aprobare pentru un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind un plan urbanistic zonal în care era implicată societatea reprezentată de Negrișanu.

Analiza jurnalistului Dragoș Boța amintește că, imediat după publicarea raportului ANI, primarul Timișoarei a reacționat public, respingând acuzațiile și anunțând că va contesta în instanță concluziile care i-au fost atribuite. Raportul ANI a fost atacat în justiție, iar avocații lui Dominic Fritz au invocat în fața Curții de Apel Timișoara neconstituționalitatea unor prevederi din Codul administrativ și din Legea ANI. Apărarea a susținut lipsa unui prag valoric clar și disproporționalitatea sancțiunii de pierdere a mandatului. Curtea de Apel a admis sesizarea Curții Constituționale, fapt care a dus la suspendarea judecării pe fond a dosarului până la o decizie a CCR.

„Declarațiile lui Fritz vin după ce, cu două săptămâni înainte, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o sentință care l-a lovit direct în plex pe primarul Timișoarei care se judecă cu Agenția Națională de Integritate, după ce a fost acuzat de conflict de interese administrativ. În iulie 2024, ANI a anunțat că a descoperit că Fritz a încălcat legea. Primarul a contractat în campania electorală din 2020 un împrumut de 25.000 de lei de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR și ulterior consilier local. Ulterior, în 2022 a semnat un referat de aprobare pentru un proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind un PUZ în care societatea reprezentată de Negrișanu era implicată. Imediat, Dominic Fritz a reacționat, catalogând raportul ANI, ca fiind un demers ‘absurd și complet neacoperit de fapte. Iar eu voi combate în instanță toată bizareria menită să mi se lipească și mie o etichetă de pătat politic’.”, arată jurnalistul.

Această procedură a avut ca efect blocarea dosarului pentru o perioadă îndelungată, având în vedere ritmul lent de soluționare a cauzelor la Curtea Constituțională. În analiza sa, Dragoș Boța subliniază diferența față de domeniul penal, unde legislația a fost modificată pentru a preveni tergiversarea proceselor și apropierea de prescripție, în timp ce în contencios administrativ judecata nu poate continua până la pronunțarea CCR.

În momentul declanșării procesului dintre Dominic Fritz și ANI, secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara era condusă de judecătoarea Adina Pokker. Aceasta s-a pensionat anul trecut, la vârsta de 50 de ani, iar la câteva luni după pensionare a câștigat concursul pentru funcția de secretar general al Primăriei Timișoara. Postul a fost scos la concurs de administrația Fritz după ce timp de șapte ani fusese ocupat de interimari din interiorul instituției.

„Raportul ANI a fost atacat în instanță, iar avocații liderului USR au contestat în fața Curții de Apel Timișoara constituționalitatea unor prevederi din Codul administrativ și Legea ANI, invocând lipsa unui prag valoric și disproporționalitatea sancțiunii de pierdere a mandatului. Instanța a admis sesizarea CCR fapt ce a făcut ca judecarea pe fond a procesului să fie blocată până la o decizie a instanței de control constituțional. O manevră care practic a ”înghetat” dosarul, pe o perioadă de ani de zile, știind viteza cu care se judecă la CCR dosarele. Asta pentru că în contencios administrativ, spre diferență de penal unde s-a modificat legislația pentru a se evita tragerea de timp și apropierea de prescriere, nu se poate continua judecata până când CCR nu se pronunță. Întâmplător, când Fritz a început să se judece cu ANI, secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara (CAT), era condusă de judecătorul Adina Pokker. Aceasta s-a pensionat, anul trecut, la 50 de ani și după câteva luni a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de secretar general al Primăriei Timișoara. Postul a fost scos brusc la concurs de administrația Fritz după ce, timp de șapte ani, a fost ocupat de interimari din interiorul Primăriei Timișoara”, scrie Dragoș Boța.

Analiza mai arată că, în perioada în care a condus secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel Timișoara, Adina Pokker a judecat mai multe dosare în care era implicată Primăria Dumbrăvița, condusă de Horia Bugarin, membru USR și apropiat al lui Dominic Fritz. Aceste cauze au fost soluționate de fiecare dată în favoarea Primăriei Dumbrăvița, în condițiile în care judecătoarea și soțul său aveau depus la aceeași primărie un plan urbanistic zonal pentru construcția de locuințe și spații comerciale. La acel moment, judecătoarea a afirmat că nu există nicio problemă în această situație.

Agenția Națională de Integritate a atacat la Înalta Curte de Casație și Justiție decizia de sesizare a CCR. Săptămâna aceasta, instanța supremă a admis recursul ANI și a dispus reluarea judecării pe fond a procesului. Potrivit analizei jurnalistului Dragoș Boța, dacă Dominic Fritz va fi găsit vinovat, acesta își va pierde mandatul de primar al Timișoarei. Surse judiciare indică faptul că judecătoarea de la Curtea de Apel care a admis sesizarea CCR și-a depus dosarul de pensionare, ceea ce înseamnă că dosarul va fi preluat de un alt magistrat, iar judecata va fi reluată de la început, după aproape un an de blocaj procedural.