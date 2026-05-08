Ministerele PSD ar fi fost lăsate „într-o stare dezastruoasă”. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat public că ministerele conduse anterior de PSD au fost preluate într-o stare „grav afectată”, cu probleme administrative și blocaje în proiecte strategice.

Afirmațiile vin într-un moment de instabilitate politică, în care actuala guvernare încearcă să gestioneze tranziția de putere și reorganizarea structurilor ministeriale.

„Vom avea poate şi noi surprize, informaţii. Încercăm şi în ministerele pe care le-au lăsat miniştrii PSD într-un hal absolut înspăimântător: PNRR, multe miliarde pierdute, proiecte pierdute, la sănătate, la energie. Toate aceste lucruri încercăm să le scoatem la suprafaţă şi să vedem ce să mai şi reparăm în următoarele săptămâni”, a afirmat liderul USR.

Potrivit liderului USR, mai multe domenii-cheie ale statului se confruntă cu dificultăți semnificative, inclusiv:

proiecte blocate sau întârziate

riscuri privind fondurile europene din PNRR

probleme administrative în sănătate și energie

Fritz susține că noile echipe ministeriale încearcă să identifice pierderile și să recupereze proiectele afectate de deciziile anterioare.

„Dacă PSD nu reuşeşte nicicum să ducă la capăt planul lor, pe care nu ştiu de când l-au avut, atunci cu siguranţă vom fi responsabili şi împreună vom decide care e următorul pas pentru România. Dar nu suntem acolo. Acum este responsabilitatea PSD să ne spună ce vor să facă cu această nouă majoritate”, a mai spus el.

În declarațiile sale, Dominic Fritz a subliniat colaborarea dintre USR și PNL, considerând că cele două formațiuni reprezintă o majoritate parlamentară cu potențial reformist.

El a făcut referire și la Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept un susținător al unei guvernări bazate pe eficiență și transparență administrativă.

„În consultările de la Cotroceni nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc. Şi cred că aşa e şi sănătos. Ca să venim cu o forţă care are cu adevărat o contra-putere faţă de sistemul corupt pe care l-a creat PSD în această ţară, în ultimii 35 de ani, este nevoie de această formă de aliniere”, a declarat liderul USR.

Fritz a respins ferm ideea revenirii USR într-o coaliție cu PSD, afirmând că nu există în prezent garanții pentru o schimbare reală de direcție politică.

”Poate există la PSD un plan secret şi rapid pe care încă nu-l ştim. Momentan eu văd că PSD speră că ne pot păcăli încă o dată şi această speranţă este naivă şi păcat este că această naivitate, acest cinism costă românii foarte scump şi tocmai de aceea nu cred că această criză se va închide repede”, a adăugat Fritz.

El susține că PSD încearcă să revină la guvernare fără o asumare clară a greșelilor anterioare, ceea ce, în opinia sa, ar menține aceleași probleme structurale.

”Ne asigurăm ca guvernarea să meargă mai departe, în timp ce PSD să vină în sfârşit cu soluţia lor. Soluţia pe care o tot spun: haideţi înapoi la guvernare, nu mai merge. Şi aici şi PNL şi USR suntem extrem de clari, toată ideea PSD-ului că «haideţi că am glumit cu moţiunea asta, haideţi înapoi, acum vrem să guvernăm, să fie pace şi prietenie şi să fie, atenţie, stabilitate», asta nu mai merge. Nu mai putem să sacrificăm speranţele românilor că se va schimba ceva pe altarul stabilităţii. Asta este mesajul pe care îl transmitem împreună”, a declarat, joi seară, la Digi 24, Dominic Fritz. ”Asta nu este un moft, nu este din orgoliu, ci tocmai pentru că PSD a spus «la revedere» la calea pro-europeană a României şi la o cale care să schimbe un fel de a face politică cu care o majoritate largă a oamenilor nu mai sunt de acord. Asta i-am transmis preşedintelui şi cred că a înţeles foarte bine. Bineînţeles că aşteptăm acum care este următorul pas. Eu presupun că o să mai fie, aşa cred că a şi anunţat, că o să mai fie după această rundă de consultări informale, că o să mai fie încă o rundă de consultări mai largi”, a explicat Fritz.

Liderul USR a comentat și pozițiile liderului AUR, George Simion, pe care le consideră contradictorii în raport cu discursul anti-sistem al partidului.

De asemenea, a făcut referire la rolul președintelui Nicușor Dan, subliniind că acesta încearcă să faciliteze dialogul politic între partide în contextul crizei guvernamentale.

Declarațiile lui Dominic Fritz evidențiază o perioadă de tensiune și reconfigurare politică în România. Criticile la adresa PSD, poziționarea fermă a USR și disputele cu alte partide indică un climat politic instabil, în care viitoarele alianțe vor depinde de negocieri complexe și de capacitatea partidelor de a găsi un consens guvernamental. ”E ridicol şi atacurile la preşedinte ale lui George Simion doar arată jocul cinic pe care îl joacă AUR, pentru că în acelaşi timp în care se dă ca o forţă anti-sistem care se bate cu preşedintele ţării, în acelaşi timp sunt prieteni cu PSD, votează o moţiune cu PSD, se aliniază cu PSD, partidul care a corupt această ţară. Şi cred că foarte mulţi, inclusiv votanţi AUR, sunt dezămăgiţi în aceste zile de această nouă direcţie pro-PSD a AUR şi tocmai de aceea nu cred că mulţi vor fi păcăliţi de încercarea lui Simion să acopere această nouă prietenie cu PSD cu o retorică împotriva preşedintelui”, a declarat Dominic Fritz, joi seară, la Digi 24.

Președintele USR, Dominic Fritz, susține că Partidul Național Liberal a anunțat din timp intenția de a nu mai continua colaborarea cu PSD în cazul unei ruperi a actualei formule guvernamentale.

Fritz a subliniat că retragerea PNL dintr-o eventuală alianță cu PSD nu reprezintă o decizie recentă sau impulsivă, ci una comunicată public anterior votului parlamentar.

El a sugerat că această poziție a fost cunoscută în mediul politic, iar surprizele apar doar pentru cei care ar fi mizat pe o schimbare de ultim moment.

”E ciudat sau amuzant, poate chiar, să spună cineva că decizia a fost luată repede, când decizia asta a fost luată de mult timp, a fost anunţată (…). Toată lumea ştia că această decizie va veni. Singura surpriză pentru unii, care au meşterit în spate, este că decizia a rămas aşa, pentru că unii sunt obişnuiţi mai cu trădări decât cu adevărul şi cu consecvenţa. Eu cred că, aşa cum văd, în PNL, toată lumea vede că Ilie Bolojan este un lider, este un partener pentru toţi românii care îşi doresc o guvernare onestă, corectă şi, de aceea, nu văd foarte mulţi dornici de suicid politic în PNL”, a afirmat Dominic Fritz.

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a acuzat PSD că a „demolat irațional” Guvernul, generând instabilitate politică ce se reflectă direct în economie.

Acesta susține că mediul de afaceri resimte deja efecte precum majorarea dobânzilor și volatilitatea cursului de schimb, subliniind că principala cerință a antreprenorilor rămâne predictibilitatea.

În opinia sa, chiar și un executiv interimar trebuie să continue reformele și gestionarea urgențelor economice, pentru a limita impactul negativ asupra economiei.

Oficialul a făcut referire la indicatorii financiari și la climatul general de incertitudine, potrivit unui comunicat de presă transmis de USR.

„După cum vedem cu ochiul liber pe cursul de schimb, pe dobânzile la care se împrumută statul român, dar și din discuțiile de astăzi cu antreprenori și companii, îngrijorările sunt majore și justificate”, a declarat ministrul interimar.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai frecvente solicitări venite din partea mediului de afaceri este legată de stabilitate, precizând că antreprenorii cer în primul rând predictibilitate.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că nici actuala criză politică și nici dificultățile bugetare recente nu au fost generate de guvernul aflat în funcție.

„Am ajuns la guvernare într-o criză bugetară care nu a fost creată de actualul guvern. Cel puțin noi, USR, nu am făcut parte nici din precedentele, dar ne-am asumat să fim parte la soluție. Ori soluția într-o asemenea situație ține de reforme și de o responsabilitate bugetară cu care guvernările de dinainte nu au fost obișnuite. Noi nu am fugit. Această guvernare – așa interimară cum este – continuă și gestionează treburile curente ale țării. Sunt urgențe mari care trebuie rezolvate. Și cred eu că, în loc de scenarii și de soluțiile pe care nu le au alții, trebuie să facem lucruri concrete și să respectăm termene limită. Trebuie să producem și să livrăm rezultate”, a completat Darău.

Ministrul Economiei a atras atenția asupra efectelor instabilității politice asupra coerenței actului de guvernare, afirmând că schimbările frecvente de guverne nu ajută la conturarea unei direcții clare pentru România.

Acesta a declarat că, în cazul în care executivul este schimbat sau „reinventat” la fiecare 6–12 luni, acest lucru nu aduce beneficii țării, ci dimpotrivă îngreunează procesul decizional.

Irineu Darău a vorbit și despre dificultatea implementării reformelor într-un context politic instabil, precizând că, deși unele măsuri au fost adoptate, ritmul acestora a fost mai lent decât și-ar fi dorit USR. Totodată, el a subliniat că există în continuare așteptări pentru accelerarea reformelor și adoptarea unor decizii mai ferme.

În ceea ce privește mediul de afaceri și investițiile, Irineu Darău a subliniat importanța creșterii competitivității și a accelerării digitalizării administrației.

Acesta a arătat că este momentul ca procesul de digitalizare să nu mai rămână la nivel de promisiuni, ci să fie implementat rapid și eficient, susținând necesitatea unei transformări digitale reale, fără compromisuri.

În opinia ministrului, lipsa de stabilitate politică afectează în mod direct capacitatea de guvernare și de implementare a reformelor.