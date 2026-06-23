Inteligența artificială schimbă modul în care oamenii merg la medic. Tot mai mulți cer analize și tratamente după recomandările AI

Inteligența artificială începe să influențeze tot mai puternic deciziile legate de sănătate. Un studiu realizat de EY arată că milioane de oameni folosesc deja AI pentru a se informa înainte de consultațiile medicale, iar mulți ajung să solicite analize, tratamente sau rețete pe baza recomandărilor primite de la aceste instrumente digitale. Totuși, medicii rămân cea mai credibilă sursă de informații pentru pacienți.

Transformarea digitală schimbă rapid modul în care oamenii interacționează cu sistemele medicale. Înainte de a merge la medic, tot mai mulți pacienți caută informații online, folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială și își formează deja o opinie despre posibilele investigații sau tratamente.

Potrivit studiului EY Global Consumer Health 2026, realizat pe baza răspunsurilor a aproape 7.700 de persoane din mai multe state, 56% dintre respondenți spun că au solicitat sau ar lua în considerare solicitarea unei analize, a unui tratament ori a unei rețete după ce au folosit inteligența artificială. De asemenea, 70% afirmă că au făcut sau ar face același lucru după ce s-au informat prin intermediul motoarelor de căutare.

Specialiștii EY consideră că această tendință obligă sistemele de sănătate să ofere informații corecte și mecanisme care să îi ajute pe pacienți să ia decizii în siguranță.

Studiul evidențiază și schimbările privind accesul la medicamentele de tip GLP-1, utilizate în controlul obezității.

Majoritatea utilizatorilor (58%) au primit rețeta de la un medic, însă aproape jumătate au apelat și la alte canale. Astfel, 23% au obținut tratamentul prin programe de management al greutății, iar câte 20% prin furnizori exclusiv online sau prin recomandări din cercul apropiat.

Raportul arată că generațiile tinere folosesc mult mai frecvent aceste canale digitale decât persoanele din generațiile mai în vârstă, iar utilizatorii medicamentelor GLP-1 sunt mai activi și în utilizarea inteligenței artificiale pentru informații despre sănătate.

Deși inteligența artificială câștigă teren, încrederea acordată medicilor rămâne net superioară.

Studiul arată că 89% dintre respondenți spun că au încredere în recomandările medicilor, comparativ cu 68% în cazul aplicațiilor bazate pe inteligență artificială. În același timp, 31% dintre persoanele care amână consultațiile medicale folosesc AI pentru a obține informații despre starea lor de sănătate.

Specialiștii avertizează însă că folosirea exclusivă a informațiilor generate de AI poate crește riscul unor decizii greșite.

Persoanele care utilizează medicamente GLP-1 sunt aproape de două ori mai predispuse să spună că au avut rezultate negative după ce au acționat pe baza informațiilor oferite de inteligența artificială, comparativ cu cei care nu folosesc astfel de tratamente.

Kim Dalla Torre, lider EY Global and EY Americas Health, consideră că transformarea digitală schimbă fundamental relația dintre pacient și sistemul medical.

„Având în vedere faptul că inteligența artificială devine o cale principală de acces la informațiile legate de sănătate, organizațiile din domeniul sănătății trebuie să conștientizeze faptul că influența digitală nu se mai oprește la etapa de informare, ci definește modul în care oamenii caută tratament și accesează serviciile de îngrijiri medicale. De asemenea, datele arată de ce sunt importante un acces sigur și monitorizarea ulterioară, în special pe măsură ce accesul la noi terapii, precum medicamentele GLP-1, se face prin canale digitale și netradiționale. Organizațiile din domeniul sănătății pot reduce riscurile și îmbunătăți rezultatele prin îmbinarea accesului facil, cu mecanisme clare de protecție, informații verificate și sprijin proactiv pentru pacienți”.

Raportul EY arată că această tendință se va accentua în următorii ani.

Aproape trei din patru respondenți consideră că, în următorii trei-cinci ani, oamenii vor utiliza în mod curent tehnologia și inteligența artificială pentru a-și evalua starea de sănătate sau chiar pentru a se autodiagnostica înainte de a merge la medic. În acest context, autorii studiului spun că sistemele medicale vor trebui să ofere reguli clare, mecanisme de protecție și un acces echitabil la serviciile de sănătate digitale.