Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că în sistemul românesc de sănătate există în continuare o presiune mare pe unitățile de primiri urgențe, mulți pacienți ajungând acolo pentru probleme care ar putea fi rezolvate în ambulatoriu.

Această situație afectează capacitatea spitalelor de a răspunde rapid atunci când apar cazuri critice. Rogobete a subliniat că pregătirea pentru situații de criză necesită organizare, protocoale clare și capacitatea sistemului de a funcționa sub presiune, astfel încât terapia intensivă să fie pregătită pentru pacient și nu invers.

„Am avut astăzi la Ministerul Sănătății, alături de secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, o întâlnire de lucru cu Florika Fink-Hooijer, director general al Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), agenție a Comisiei Europene responsabilă de pregătire și răspuns în situații de urgență sanitară. Am discutat despre modul în care România își poate consolida capacitatea de pregătire și răspuns în situații de criză sanitară, dar și despre instrumentele prin care cooperarea europeană poate sprijini acest proces. În sistemul nostru de sănătate există încă o presiune mare pe unitățile de primiri urgențe. Mulți pacienți ajung acolo pentru probleme care ar putea fi rezolvate în ambulatoriu, iar acest lucru afectează capacitatea spitalelor de a răspunde rapid atunci când apar cazuri cu adevărat critice. În pregătirea pentru situații de criză avem nevoie de organizare, protocoale clare și capacitatea sistemului de a funcționa sub presiune. În situațiile critice, fiecare minut contează. Terapia intensivă trebuie să fie pregătită pentru pacient, nu pacientul să ajungă să aștepte terapia intensivă”, a scris ministrul pe Facebook.

În cadrul discuțiilor cu echipa HERA, ministrul a abordat dezvoltarea unor modele de pregătire pentru medicina de urgență și terapia intensivă, schimbul de expertiză și know-how, dar și modul în care România poate valorifica mai eficient mecanismele europene dedicate pregătirii pentru crize sanitare. Colaborarea dintre structurile de intervenție și sistemul de sănătate este considerată esențială pentru capacitatea unui stat de a răspunde eficient în situații de urgență.

Rogobete a precizat că un stat poate avea mecanisme de intervenție bine organizate, armată și structuri de protecție civilă puternice, dar fără un sistem de sănătate solid, capacitatea reală de răspuns rămâne limitată. Autoritatea HERA a fost creată pentru a consolida această dimensiune la nivel european, prin dezvoltarea de parteneriate și susținerea proiectelor care cresc capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde crizelor sanitare. Ministrul a subliniat că, deși crizele nu pot fi întotdeauna evitate, un sistem de sănătate pregătit schimbă complet modul în care acestea sunt gestionate.

„Tocmai de aceea, am discutat cu echipa HERA despre dezvoltarea unor modele de pregătire pentru medicina de urgență și pentru terapia intensivă, despre schimburi de expertiză și know-how, dar și despre modul în care România poate valorifica mai bine mecanismele europene dedicate pregătirii pentru crize sanitare. Colaborarea dintre structurile de intervenție și sistemul de sănătate este esențială atunci când vorbim despre capacitatea unui stat de a răspunde eficient în situații de urgență. Un stat poate avea mecanisme de intervenție bine organizate, poate avea armată și structuri de protecție civilă puternice, dar fără un sistem de sănătate solid capacitatea reală de răspuns rămâne limitată. HERA a fost creată tocmai pentru a consolida această dimensiune la nivel european, prin dezvoltarea de parteneriate și prin susținerea proiectelor care cresc capacitatea sistemelor de sănătate de a răspunde în fața unor crize sanitare. Crizele nu pot fi evitate întotdeauna. Dar un sistem de sănătate pregătit schimbă complet modul în care răspundem la ele”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.