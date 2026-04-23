Avocatul Gelu Pușcaș a explicat că, potrivit unei decizii a Curtea de Apel, schimbarea destinației unui apartament se poate realiza doar cu acordul tuturor coproprietarilor care sunt direct afectați, respectiv cei care se învecinează cu spațiul, inclusiv pe verticală.

El a arătat că, în situațiile în care apartamentul aflat deasupra sau dedesubt are mai mulți coproprietari, este necesar acordul scris al fiecăruia dintre aceștia. În lipsa acestui acord, condițiile legale nu sunt îndeplinite, iar consecința poate fi anularea certificatului de urbanism.

Avocatul a subliniat că instanța a reținut că acordul trebuie să fie complet și explicit, iar lipsa semnăturii unui coproprietar este suficientă pentru a invalida procedura.

Potrivit explicațiilor oferite de avocat, instanța a stabilit că acordul coproprietarilor este valabil strict pentru destinația pentru care a fost exprimat. Astfel, dacă vecinii au semnat pentru utilizarea spațiului ca „birou”, acest acord nu poate fi extins ulterior pentru o altă activitate, cum ar fi „cabinet medical”.

Avocatul a arătat că voința coproprietarilor trebuie respectată exact în forma în care a fost exprimată, iar modificarea destinației fără un nou acord nu respectă cerințele legale.

Instanța a reținut că există o diferență clară între tipurile de activități, iar documentația trebuie să fie coerentă cu acordurile obținute de la vecini. În situația analizată, s-a constatat că acordurile au fost obținute pentru un tip de activitate, în timp ce documentația viza altă destinație.

În final, avocatul ridică o întrebare legată de aplicarea acestor reguli în alte situații. El a indicat că trebuie analizat dacă aceleași condiții se aplică și în cazul în care un apartament este folosit ca sediu social sau punct de lucru pentru o firmă.

Potrivit acestuia, rămâne de clarificat dacă regula acordului tuturor coproprietarilor este valabilă doar pentru schimbarea destinației sau dacă se extinde și asupra declarării unui sediu cu activitate în apartament.