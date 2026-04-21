Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a precizat că analiza instituției nu are în vedere cadrul de reglementare al indicelui ROBOR, ci modul în care băncile au acționat în practică. El a explicat că raportul investigației a generat deja numeroase dezbateri și speculații, deși nu există încă o decizie finală.

Acesta a arătat că nu este obișnuit și nici util să fie discutată public o propunere de decizie care poate suferi modificări. Potrivit declarațiilor sale, urmează o etapă importantă, respectiv audierea băncilor și prezentarea argumentelor acestora, de care autoritatea va ține cont înainte de adoptarea unei decizii finale.

Bogdan Chirițoiu a subliniat că ROBOR este un indicator esențial pentru funcționarea economiei, iar reglementările naționale au fost îmbunătățite în timp, inclusiv în urma unor controverse similare din alte state.

„ROBOR este esenţial pentru funcţionarea economiei, iar reglementările naţionale privind acest indice au fost îmbunătăţite, inclusiv ca reacţie la controversele apărute în cazuri similare din alte ţări. Investigaţia noastră nu vizează însă cadrul de reglementare, ci comportamentul băncilor, concentrându-se asupra suspiciunii că acestea nu ar cota independent una faţă de cealaltă în cadrul procedurii de fixing prin care se stabileşte indicele ROBOR. Independenţa acestor cotaţii este esenţială pentru relevanţa indicatorului şi este prevăzută şi de normele bancare, nu numai de cele de concurenţă”, a adăugat Chiriţoiu.

În același timp, acesta a precizat că legislația din România este armonizată cu cea europeană și că astfel de investigații au avut loc și în alte țări, inclusiv în Statele Unite.

„Dacă în cazul nostru vor fi impuse amenzi, acestea vor fi substanţiale, având în vedere domeniul şi dimensiunea companiilor implicate. Desigur, părţile care vor fi nemulţumite de decizia noastră se pot adresa Curţii de Apel Bucureşti şi ulterior Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca în orice altă situaţie similară”, a punctat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), a declarat luni că în discursul public persistă neînțelegeri legate de rolul băncilor și al băncii centrale, precum și de modul în care funcționează indicatorii economici.

El a explicat că discuțiile despre ROBOR au reapărut și creează confuzie, fiind considerate periculoase. Guvernatorul a arătat că a analizat raportul investigației, care are sute de pagini, și că acesta explică faptul că ROBOR este indicele pieței interbancare, adică al pieței monetare.

„Persistă în discursul public neînţelegeri, confuzii privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale. (…) Persistă şi confuzii legate de indicatorii sau să spunem indicii care sunt folosiţi în societate.(…) Discuţia asta cu ROBOR-ul iar a apărut şi tulbură societatea românească şi eu cel puţin îmi dau seama cât de periculoasă este toată discuţia asta. Nu pot să intru în foarte multe detalii. (…) Dar am citit raportul, raport greu, 500 de pagini, plus 300 de pagini de anexe. Numai ca să-l parcurgi, mi-a luat un weekend. Nu mă laud, vreau să spun că am vrut să văd dacă am progresat într-un fel în înţelegere. Se începe chiar bine şi raportul curge, n-ai ce să-i reproşezi ce scrie acolo. Şi începe bine. Se explică că ROBOR-ul este indicele pieţei interbancare, al pieţei monetare”, a precizat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a subliniat că, spre deosebire de percepțiile din trecut, acum se înțelege că există cotații ferme care trebuie executate, nu doar estimări. El a explicat că piața monetară este esențială pentru transmiterea politicii monetare în economie, deoarece banca centrală nu acordă direct credite populației sau companiilor, iar acest rol revine băncilor comerciale.

În acest context, guvernatorul a arătat că discuțiile despre o posibilă înțelegere între bănci trebuie analizate în raport cu modul în care funcționează piața monetară și cu rolul acesteia în economie.