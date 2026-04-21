Cursul valutar publicat de BNR arată că leul s-a apreciat marginal în raport cu moneda unică europeană, într-un context politic tensionat, marcat de declarațiile liderilor PSD privind posibila trecere în opoziție. Euro a fost cotat la 5,0988 lei, în scădere ușoară față de nivelul de 5,0989 lei înregistrat în ședința anterioară, diferența fiind de 0,01 bani.

Această evoluție indică o stabilitate relativă a pieței valutare, în pofida incertitudinilor politice generate de poziționarea social-democraților. Reacția investitorilor și a piețelor financiare a fost, până în acest moment, una temperată, fără fluctuații majore ale cursului valutar în raport cu euro.

În schimb, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3365 lei, în creștere cu 0,24 bani (+0,05%) comparativ cu ziua precedentă. Evoluția dolarului este influențată atât de factori externi, cât și de percepția asupra riscului regional.

De asemenea, moneda națională s-a depreciat și față de francul elvețian, considerat o monedă de refugiu în perioade de incertitudine. Acesta a fost calculat de BNR la 5,5603 lei, în creștere cu 1,32 bani (+0,24%) față de cotația anterioară de 5,5471 lei.

Evoluția cursului valutar vine într-un moment sensibil din punct de vedere politic, după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis poziția partidului privind viitorul guvernării. Social-democrații condiționează continuarea participării într-o coaliție pro-europeană de schimbarea premierului.

„Social-democraţii îşi doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană fără Ilie Bolojan prim-ministru şi, dacă acest lucru nu este posibil, atunci PSD trece în opoziţie”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta a subliniat, de asemenea, că formațiunea nu susține scenariul unui guvern minoritar și exclude orice colaborare cu partidele extremiste. „PSD nu susţine guverne minoritare şi nu face majoritate cu partidele extremiste”, a precizat liderul social-democrat.

În acest context, analiștii consideră că piețele financiare monitorizează atent evoluțiile politice, însă reacțiile imediate sunt limitate. Stabilitatea cursului valutar sugerează că investitorii așteaptă clarificări suplimentare privind direcția guvernării și politicile economice viitoare.

În paralel, prețul aurului a înregistrat o scădere, gramul fiind cotat la 667,3968 lei, față de 668,4279 lei în ședința precedentă. Evoluția reflectă o ajustare minoră, în linie cu fluctuațiile piețelor internaționale.

Pe segmentul dobânzilor interbancare, indicele ROBOR la 3 luni a rămas constant la valoarea de 5,87%, nivel menținut în ultimele zile analizate. Stabilitatea acestui indicator este relevantă pentru costurile creditelor în lei, fiind utilizat ca referință în calculul dobânzilor variabile.

ROBOR, acronim pentru Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile se împrumută între ele pe piața interbancară. Acesta este stabilit zilnic, pe baza cotațiilor oferite de zece instituții de credit selectate de BNR.

Datele din ultimul an indică o volatilitate moderată a indicelui ROBOR 3M, cu o valoare maximă de 7,39% înregistrată la 16 mai 2025 și un minim de 5,74% pe 27 februarie 2026. Media perioadei analizate se situează la 6,38%.

În ultimele zile, valorile au rămas constante, fără variații semnificative, ceea ce sugerează o stabilitate a lichidității din sistemul bancar. Evoluțiile viitoare ale ROBOR vor depinde atât de politica monetară a BNR, cât și de contextul economic și politic intern.

