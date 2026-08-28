Prețuri carburanți, 28 august. Cât costă litrul de benzină și motorină înainte de weekend

Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate vineri, 28 august 2026. Benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina standard se menține la 10,23 lei pe litru. Față de finalul lunii iunie, scumpirile ajung la peste 10% în cazul ambilor carburanți, potrivit datelor PretCarburant.ro. Cotația petrolului Brent a urcat, la rândul său, la 88,48 dolari pe baril.

Șoferii nu au parte de noi modificări ale prețurilor medii la pompă în ultima zi lucrătoare a săptămânii. Vineri, 28 august, benzina standard are un preț mediu la nivel național de 9,55 lei/litru, același ca în ziua precedentă.

În cele 1.556 de stații monitorizate pentru acest tip de carburant, prețurile sunt cuprinse între 9,48 și 9,67 lei/litru.

Comparativ cu 30 iunie, însă, benzina este mai scumpă cu 89 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 10,3%.

Motorina standard se menține la o medie națională de 10,23 lei/litru. În cele 1.497 de stații monitorizate, prețurile variază între 10,09 și 10,77 lei/litru.

Față de nivelul înregistrat la 30 iunie, motorina s-a scumpit cu 1,01 lei pe litru, respectiv cu 11%.

GPL-ul are vineri un preț mediu de 4,63 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile din cele 383 de stații monitorizate sunt cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru. Comparativ cu 30 iunie, GPL-ul este mai scump cu 8 bani, echivalentul unei creșteri de 1,8%, potrivit datelor PretCarburant.ro

Cel mai mic preț pentru benzina standard este de 9,48 lei/litru și este înregistrat la o stație Rompetrol din Brăila.

În cazul motorinei, cel mai redus preț identificat vineri este de 10,09 lei/litru, la o stație DHR din Cluj-Napoca.

Pentru GPL, cel mai mic tarif este de 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse în cazul benzinei. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov, Craiova și Oradea, media pentru benzina standard este de 9,55 lei/litru.

La motorină există variații ceva mai mari. Bucureștiul și Iașiul au o medie de 10,22 lei/litru, în timp ce la Cluj-Napoca și Brașov prețul mediu este de 10,23 lei/litru.

În Timișoara, Constanța și Oradea, motorina ajunge la o medie de 10,24 lei/litru. Dintre orașele analizate, Craiova are cea mai redusă medie, de 10,21 lei/litru.

La nivel județean, Gorjul înregistrează cele mai mici prețuri medii atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Benzina standard costă în medie 9,53 lei/litru în Gorj, în timp ce la polul opus se află Bistrița-Năsăud, cu 9,57 lei/litru.

Situația este similară pentru motorină. Media din Gorj este de 10,19 lei/litru, iar cea mai ridicată valoare este consemnată în Bistrița-Năsăud, unde ajunge la 10,27 lei/litru.

Pe piața internațională, petrolul Brent este cotat la 88,48 dolari pe baril, cu 2,01 dolari peste cotația precedentă.

Față de 30 iunie, când Brent se situa la 73,66 dolari pe baril, avansul este de 20,1%.