Vocea pe care fanii filmelor „Transformers” și „Winnie the Pooh” nu o vor uita. Peter Cullen a murit
Peter Cullen a murit. Sursda foto: Facebook
Actorul Peter Cullen, cunoscut pentru vocile personajelor Optimus Prime din franciza „Transformers” și Eeyore din producțiile „Winnie the Pooh” de la Disney, a murit la vârsta de 85 de ani. Actorul canadian a avut o carieră de mai multe decenii în televiziune, radio și cinematografie, devenind una dintre vocile recognoscibile ale animațiilor și producțiilor fantastice.
O dispariție care lasă în urmă o voce de neuitat. Peter Cullen, actorul din spatele lui Optimus Prime, a murit
Cullen a preluat pentru prima dată rolul lui Optimus Prime, liderul Autoboților, în serialul de televiziune „Transformers” din 1984. Vocea sa gravă a devenit asociată cu personajul, pe care actorul l-a interpretat ulterior în șapte filme de la Hollywood lansate între 2007 și 2023, precum și în alte producții derivate din franciză.
Un alt personaj important din cariera sa a fost Eeyore, măgarul pesimist din universul „Winnie the Pooh”. Cullen i-a dat voce în serialul de televiziune „Noile aventuri ale lui Winnie the Pooh”, difuzat începând de la sfârșitul anilor 1980, și a revenit pentru numeroase alte emisiuni, filme și jocuri asociate francizei.
Printre celelalte roluri vocale cunoscute ale actorului s-au numărat KARR, versiunea malefică a automobilului KITT din serialul „Knight Rider”, vocalizările Predatorului din filmul din 1987 cu Arnold Schwarzenegger și răgetele lui King Kong din producția lansată în 1976, potrivit BBC.
Peter Cullen a murit la domiciliul său din Los Angeles
Peter Cullen a murit miercuri, la domiciliul său din Los Angeles, potrivit unui comunicat transmis după decesul actorului. Familia sa a anunțat că acesta și-a petrecut ultimele clipe alături de cei apropiați.
„Peter Cullen a decedat în pace, înconjurat de familia sa iubitoare – și păstrat în inimile numeroșilor săi prieteni și nenumăraților fani din întreaga lume.”
Familia actorului a transmis și un mesaj referitor la modul în care dorește să fie păstrată memoria acestuia, făcând apel la respectarea valorilor pe care Cullen le-a asociat de-a lungul timpului cu personajul Optimus Prime.
„Familia sa vă cere să-i onorați moștenirea remarcabilă slujind comunitățile voastre și conducându-i pe ceilalți cu compasiune, integritate și loialitate și să nu uitați niciodată să fiți suficient de puternici pentru a fi blânzi”.
Cullen și-a început activitatea profesională în televiziunea și radioul din Canada. Ulterior, a apărut în programe precum „The Sonny & Cher Show”, înainte de a-și orienta cariera în principal către actoria vocală.
Vocea lui Optimus Prime a fost inspirată de fratele său
Interpretarea lui Optimus Prime a fost influențată de fratele mai mare al actorului, un pușcaș marin american decorat și veteran al războiului din Vietnam. Acesta i-a recomandat lui Cullen să construiască personajul ca pe „un adevărat erou, nu un erou de la Hollywood”. „El a spus: Nu țipa și nu urla. E suficient de puternic ca să fie blând”.
Cullen a explicat ulterior că sfatul fratelui său a avut un rol important în modul în care a găsit vocea personajului. Amintirea acestuia l-a însoțit inclusiv în timpul audiției pentru Optimus Prime.
„Și asta a rezonat cu mine și i-am putut auzi vocea până la audiție. Când se lasă în pace, când devine serios, acolo l-am găsit pe Optimus Prime.”
Cullen i-a oferit fratelui său o parte din salariul pe care îl primea pentru interpretarea lui Optimus Prime, gest pe care l-a continuat până la moartea acestuia.
Peste 200 de roluri în televiziune, filme și jocuri
Rolul lui Optimus Prime i-a adus lui Peter Cullen o nominalizare la premiile Daytime Emmy, la categoria pentru cel mai bun interpret într-un program de animație, în 2011. În 2023, actorul a primit un premiu pentru întreaga carieră la Premiile Emmy pentru Copii și Familie.
De-a lungul activității sale, Cullen a interpretat numeroase alte personaje din producții animate. Printre acestea s-a numărat Monterey Jack din „Chip ‘n Dale Rescue Rangers”, iar vocea sa a putut fi auzită și în seriale precum „Spider-Man”, „Donkey Kong”, „Alvin & the Chipmunks”, „Dungeons & Dragons”, „My Little Pony”, „Duck Tales” și „Gummi Bears”.
Cariera actorului a inclus peste 200 de roluri, realizate de-a lungul mai multor decenii. Activitatea sa a cuprins filme, seriale de televiziune, producții animate și jocuri video.
Pe lângă interpretările din mai multe filme și seriale „Transformers” și „Winnie the Pooh”, Cullen a dat voce unor personaje din „Knight Rider” și „Chip ‘n Dale Rescue Rangers”. Actorul a realizat, de asemenea, efecte vocale pentru filmul „Predator” din 1987, potrivit IMDb.
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