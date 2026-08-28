Nicușor Dan pregătește următoarea mutare. Ce se întâmplă pe 1 septembrie

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va organiza, la 1 septembrie, o nouă rundă de consultări cu partidele politice pentru desemnarea viitorului premier. Șeful statului a explicat că, după primele două nominalizări, a constatat că nu există suficiente șanse pentru formarea unei majorități parlamentare pe perioada vacanței parlamentare.

Nicușor Dan a făcut declarațiile joi seară, la Chișinău, în timpul unei conferințe de presă organizate la Ambasada României. Președintele a precizat că, în lunile iulie și august, a preferat să continue discuțiile cu partidele fără să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Potrivit șefului statului, o nouă nominalizare care ar fi fost respinsă de Parlament ar fi putut transmite un semnal negativ și în perspectiva evaluărilor agențiilor de rating. Nicușor Dan a explicat că acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu a dorit să forțeze o nouă desemnare în perioada vacanței parlamentare.

„Cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toată această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiuni extraordinare”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a explicat că, după cele două nominalizări de premier, discuțiile politice nu au indicat existența unei majorități care să poată susține un nou Guvern în perioada vacanței parlamentare. În acest context, Nicușor Dan a considerat că o nouă desemnare ar fi presupus un risc politic și instituțional.

„După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit că știrile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România, ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabilă”, a răspuns jurnaliștilor președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că noua rundă de consultări ar urma să stabilească dacă există o majoritate capabilă să susțină un nou Executiv. Consultările ar putea avea un caracter formal sau informal, potrivit precizărilor făcute de președinte.

Nicușor Dan a subliniat și necesitatea ca România să aibă un nou Guvern înainte de plecarea sa la Summitul ONU de la New York. Președintele a descris formarea Executivului drept o urgență, dar a reiterat că o nouă cădere a unui premier desemnat ar fi fost un scenariu riscant.

„Eu cred că este o urgență, cred că toată lumea realizează că e urgență să avem un guvern, numai că cu mențiunea pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat”, a mai declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să formeze propriul Guvern și despre motivele pentru care consideră că după 1 septembrie ar putea exista un nou Executiv, Nicușor Dan a evitat să avanseze o variantă concretă înaintea unei noi nominalizări. El a precizat că există mai multe ipoteze de lucru și că acestea au fost discutate cu reprezentanții partidelor politice.

„Nu vreau să mă lansez acum, sunt multe ipoteze de lucru. Pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiul public în acest moment”.

Președintele a fost întrebat și despre posibilitatea formării unui Guvern tehnocrat. Nicușor Dan a spus că, în acest moment, nu observă suficientă susținere politică pentru o astfel de formulă.

„În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștrii politici’, a afirmat Nicușor Dan

Declarațiile de la Chișinău indică faptul că următoarea etapă în procesul desemnării premierului va avea loc după reluarea consultărilor cu partidele, pe 1 septembrie. Nicușor Dan a transmis că discuțiile purtate în perioada vacanței parlamentare au continuat, însă o nouă nominalizare nu a fost făcută din cauza riscului ca aceasta să nu obțină susținerea Parlamentului.