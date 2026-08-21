Dunărea pune probleme centralei nucleare Kozlodui. Bulgaria reduce puterea reactorului. Ce poate însemna pentru România

Bulgaria va reduce preventiv cu aproximativ 120 MW puterea reactorului 5 al centralei nucleare Kozlodui, începând cu 21 august. Decizia, confirmată de Ministerul Energiei de la Sofia și de conducerea centralei, vine pe fondul scăderii fără precedent a nivelului Dunării. Măsura este luată pentru menținerea funcționării în siguranță a instalației, în condițiile în care prognozele indică o continuare a scăderii nivelului fluviului.

Problemele provocate de nivelul foarte scăzut al Dunării ajung și la centrala nucleară Kozlodui. Autoritățile bulgare au decis reducerea preventivă a puterii reactorului 5 cu aproximativ 120 MW.

Măsura urmează să fie aplicată începând de vineri, 21 august, potrivit anunțului făcut joi de Ministerul Energiei din Bulgaria.

Decizia este legată de scăderea „fără precedent și critică” a nivelului Dunării și face parte din măsurile adoptate pentru asigurarea funcționării în siguranță a centralei. Prognozele privind nivelurile fluviului în amonte de sectorul bulgăresc indică în continuare o tendință descendentă.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile bulgare, situația actuală determină adoptarea unei măsuri fără precedent în cei 52 de ani de funcționare a centralei nucleare Kozlodui.

Reducerea este una preventivă, scopul fiind menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță în contextul nivelului foarte scăzut al Dunării.

Centrala Kozlodui are în exploatare reactoarele 5 și 6, iar măsura anunțată pentru 21 august îl vizează exclusiv pe primul dintre acestea.

Ministerul Energiei de la Sofia subliniază că reducerea cu aproximativ 120 MW face parte din măsurile de siguranță adoptate ca urmare a evoluției hidrologice.

Problema care a determinat măsura de la Kozlodui este evoluția nivelului Dunării. Autoritățile bulgare urmăresc situația fluviului, iar datele disponibile nu indică deocamdată o inversare a tendinței.

Centrala nucleară folosește apa Dunării în sistemele sale tehnologice, astfel că nivelul fluviului reprezintă un parametru urmărit pentru funcționarea în condiții de siguranță.

Reducerea puterii reactorului 5 a fost stabilită înainte ca situația să impună alte măsuri, caracterul preventiv al deciziei fiind subliniat atât de Ministerul Energiei, cât și de centrala Kozlodui.

România aduce în prezent cantități importante de energie electrică din Bulgaria pentru a acoperi o parte din consumul intern. Importurile au devenit necesare în contextul producției interne reduse, al lucrărilor sau opririlor de la Centrala Nucleară Cernavodă și al secetei care a dus la scăderea debitului Dunării. În aceste condiții, reducerea producției de la Kozlodui poate limita volumul de electricitate disponibil pentru export din Bulgaria către România și poate pune o presiune suplimentară asupra prețurilor de pe piața regională.

România ajunge să aibă un surplus de energie în orele în care producția fotovoltaică este ridicată, însă capacitatea redusă de stocare nu permite transferarea unei cantități suficiente către intervalele cu consum ridicat de seară. Din acest motiv, importurile de electricitate din Bulgaria au un rol important mai ales după scăderea producției solare.

Diminuarea producției nucleare de la Kozlodui ar putea reduce disponibilitatea energiei în regiune și, implicit, cantitățile care pot ajunge pe piața românească, într-o perioadă în care necesarul intern nu poate fi acoperit în permanență doar din producția proprie.