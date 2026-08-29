Mașinile second-hand care pot ascunde o uzură mult mai mare decât pare. Peste 10% dintre vehiculele verificate în România au fost folosite intensiv

O mașină second-hand cu un kilometraj aparent rezonabil nu înseamnă neapărat și un autoturism puțin solicitat. Un studiu realizat pe vehicule verificate în România arată că 10,1% dintre acestea au fost conduse intensiv, fiind încadrate în această categorie mașinile care parcurg peste 36.000 de kilometri într-un an. Unele modele ies însă puternic în evidență, proporția depășind chiar 35%.

Kilometrajul este unul dintre primele criterii urmărite la cumpărarea unei mașini rulate. Un număr mai mic de kilometri poate face un autoturism mai atractiv, însă contează și perioada în care aceștia au fost acumulați.

Unele vehicule ajunse pe piața second-hand au fost utilizate anterior în scop comercial, inclusiv ca taxiuri, mașini de închiriat sau vehicule pentru livrări. Aspectul exterior sau interior nu indică întotdeauna un asemenea trecut, deși acumularea unui număr foarte mare de kilometri într-o perioadă scurtă poate însemna o uzură mai accentuată a componentelor.

Studiul carVertical consideră utilizat intensiv un vehicul care depășește 36.000 de kilometri anual, echivalentul unei medii de peste 3.000 de kilometri în fiecare lună. Dintre vehiculele verificate de utilizatorii companiei în România în perioada analizată, 10,1% s-au încadrat în această categorie.

Un rulaj mare poate avea efecte asupra mai multor componente ale autoturismului. Printre elementele unde poate apărea o uzură mai pronunțată se numără frânele, suspensia și direcția, motorul, transmisia și ambreiajul.

Urmele pot apărea inclusiv în habitaclu, la nivelul scaunelor, volanului, pedalelor sau mânerelor ușilor.

În cazul vehiculelor utilizate pentru taxi, ride-hailing sau alte servicii de transport, regimul de exploatare poate fi și mai solicitant. Accelerările și frânările repetate, funcționarea la ralanti, drumurile scurte și utilizarea frecventă pot contribui la creșterea gradului de uzură a motorului, suspensiei, transmisiei și interiorului.

Diferențele între modele sunt importante. Potrivit studiului, Škoda Kodiaq ocupă prima poziție în România: 35,6% dintre exemplarele verificate au depășit pragul de 36.000 de kilometri parcurși anual.

Pe poziția următoare se află Mercedes-Benz 220, cu 29,2%, urmat de Škoda Octavia, cu 21,4%.

Clasamentul este completat de Škoda Superb, cu 20%, și Mercedes-Benz E-Class, cu 16,4%.

Folosirea unor asemenea modele în scopuri comerciale poate fi explicată inclusiv prin caracteristicile lor practice și prin capacitatea de a acumula un rulaj ridicat. Aceleași caracteristici le pot face atractive ulterior și pentru persoanele care caută o mașină second-hand.

O parte dintre autoturismele rulate disponibile pe piața românească provin din leasing operațional și au fost folosite anterior în flote ale companiilor. Acest lucru nu înseamnă automat că mașina este o alegere proastă, fiind importante modul în care a fost întreținută și istoricul acesteia.

„O mare parte dintre vehiculele rulate disponibile pe piața din România provin din leasing operațional, astfel că utilizarea anterioară în flote corporate este firească și larg răspândită. Aceste mașini pot reprezenta opțiuni foarte bune, atât timp cât au fost întreținute corespunzător și au un istoric clar”, declară Adriana Marina, Director Comercial Țiriac Auto Rulate.

Înaintea achiziției trebuie urmărite însă eventualele neconcordanțe ale kilometrajului, lipsurile din istoricul de service sau un nivel de uzură care nu corespunde vârstei și rulajului declarat al vehiculului.

„Rapoartele de istoric auto sunt importante, însă trebuie întotdeauna completate de o verificare fizică atentă a vehiculului. Aceeași recomandare este valabilă și pentru cumpărători: decizia nu ar trebui luată doar pe baza aspectului exterior al mașinii.”

O problemă suplimentară apare în cazul vehiculelor care au circulat în mai multe țări. Studiul atrage atenția că datele despre automobile nu sunt schimbate sistematic între state, ceea ce poate îngreuna reconstruirea istoricului complet al unei mașini.

O parte dintre vehiculele identificate ca fiind folosite anterior în regim de taxi sunt mașini de import. Astfel, un autoturism poate fi exploatat intens în străinătate și ulterior poate ajunge pe piața românească drept o mașină second-hand obișnuită.

„Vânzarea mașinilor peste granițe îngreunează detectarea vehiculelor care au fost utilizate intensiv. O mașină poate să fie condusă intensiv într-o țară și apoi să apară pe o altă piață sub formă de vehicul second-hand obișnuit, care nu a fost utilizat în scop comercial.”

Evoluția kilometrajului în timp poate oferi indicii importante despre modul în care a fost exploatat autoturismul. Un rulaj foarte mare acumulat într-o perioadă scurtă poate indica o utilizare mai intensă decât lasă să se înțeleagă aspectul actual al mașinii.

Documentul avertizează că un vehicul care arată foarte bine poate ascunde inclusiv componente puternic uzate sau probleme legate de kilometraj. Din acest motiv, istoricul disponibil ar trebui analizat împreună cu o verificare fizică a autoturismului.

Studiul a fost realizat pe baza rapoartelor de istoric achiziționate de clienții carVertical în perioada ianuarie 2025 – mai 2026, vehiculele fiind clasificate drept utilizate intensiv în funcție de kilometrajul anual.