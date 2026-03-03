Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că proiectul de buget pentru anul viitor este construit în jurul ideii de stabilitate financiară și dezvoltare graduală a investițiilor locale.

„Guvernul, zilele acestea, pregăteşte bugetul pentru anul 2026. Pentru noi, cel mai important lucru este să asigurăm autorităţilor locale o predictibilitate bugetară, o sustenabilitate pe termen mediu şi lung, o creştere treptată a fondurilor pentru investiţii, pentru a le putea oferi cetăţenilor servicii de calitate. Prin bugetul de anul acesta, autorităţile locale vor beneficia de acele sume care provin din impozite locale, de sumele care provin din impozitul pe venit, dorind să le păstrăm bugetele pe un trend de creştere pentru a oferi încă o dată o predictibilitate şi o sustenabilitate bugetară, pentru a asigura şi dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea şi modernizarea tehnologiilor care sunt implementate la nivel local”, a transmis Tanczos Barna.

Oficialul a subliniat că obiectivul Executivului este menținerea unui trend ascendent al bugetelor locale, pentru a permite investiții constante în infrastructură și tehnologii moderne.

Declarațiile au fost făcute în cadrul deschiderii oficiale a evenimentului Green Energy Expo & Romenvirotec, organizat la Romexpo.

Vicepremierul a descris expoziția drept „un hub al cunoaşterii şi al avansului tehnologic”, apreciind oportunitatea pe care aceasta o oferă administrațiilor locale de a identifica soluții moderne pentru serviciile publice.

„Felicit organizatorii care an de an aduc sub acest acoperiş cele mai noi tehnologii de pe plan mondial, în acelaşi timp oferindu-le autorităţilor locale un hub al cunoaşterii şi al avansului tehnologic, unde toţi cei care sunt interesaţi de profesionalism, de eficienţă în serviciile publice şi de sustenabilitate pot avea acces la aceste informaţii, la aceste tehnologii şi se pot întoarce acasă cu idei noi, cu posibilităţi, cu şansa de a moderniza, de a dezvolta la fiecare autoritate locală serviciile publice”, a spus el.

Tanczos Barna a insistat asupra faptului că dezvoltarea durabilă trebuie să devină un principiu central al administrației publice, atât din perspectiva protecției mediului, cât și a echilibrului bugetar.

„Sustenabilitatea nu este doar un moft, este un must, este o necesitate, pentru că sustenabilitatea înseamnă în acelaşi timp şi protejarea mediului, înseamnă servicii mai ieftine pentru cetăţean, calitate, servicii de calitate pentru cetăţeni şi înseamnă şi sustenabilitate financiară. Cele două aspecte nu pot fi rupte – sustenabilitatea pentru mediu şi sustenabilitatea pentru bugetele locale, pentru investiţiile de care au nevoie autorităţile locale pentru a implementa tehnologiile care sunt astăzi aici expuse- sunt la fel de importante”, a susţinut reprezentantul Guvernului.

Green Energy Expo & Romenvirotec este considerat cel mai important eveniment din România dedicat comunităților sustenabile și se desfășoară la Romexpo până pe 5 martie.

Expoziția reunește companii din domeniile energiei verzi, gestionării deșeurilor, apei și soluțiilor smart city, alături de autorități centrale și locale, specialiști, organizații de profil și reprezentanți ai mediului academic. La deschiderea oficială au participat și oficialități din Republica Moldova, ediția din acest an marcând consolidarea colaborării dintre cele două state în domeniul dezvoltării durabile.

Evenimentul include Agora Instituțională, dedicată dialogului dintre administrații și companii, precum și „Bulevardul Sustenabilității”, unde sunt prezentate soluții concrete precum stații de încărcare electrică, senzori de trafic, treceri de pietoni inteligente și sisteme moderne de iluminat.

Pavilionul B2 și platformele exterioare sunt rezervate soluțiilor pentru energie regenerabilă, reciclare, salubritate și managementul apei potabile și uzate.

Accesul este gratuit, iar programul de vizitare este 3–4 martie, între 10:00 și 18:00, respectiv 5 martie, între 10:00 și 16:00.