În cadrul podcastului „Lebăda Neagră”, publicat vineri, 13 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Romeo Couți a încercat să afle de la Monica Tatoiu ce politicieni ar fi dispuși să o asculte. El a propus exemplul comunității maghiare și a întrebat dacă Kelemen Hunor ar fi printre cei care ar asculta-o.

Monica Tatoiu a răspuns că nu a fost invitată în emisiune de Kelemen Hunor, dar a amintit de un alt purtător de cuvânt foarte cult, cu o română perfectă, cu care s-a întâlnit la B1 TV acum aproximativ un an. Când Couți a sugerat numele lui Tanczos Barna, Tatoiu a spus că acesta nu îndrăznește să se întâlnească cu ea și l-a caracterizat drept duplicitar, adăugând că, în opinia sa, nu este nici secui, nici ungur. Ea a explicat că are o stimă mare pentru secui, cu care a colaborat atât în business, cât și pentru lucrări la locuința sa, în timp ce cu ungurii care au afaceri venite din Budapesta nu se înțelege, deoarece aceștia dețin un monopol pe distribuția de produse în România.

Tatoiu a mai spus că există politicieni care, atunci când o văd invitată în studio, evită să participe, menționând exemplul lui Varujan Vosganian. Ea a explicat că, în trecut, au fost prieteni și că a candidat în 2000 la Sectorul 6, dar s-a retras cu 24 de ore înainte de începerea campaniei când și-a dat seama de cine sunt colegii ei de competiție. Tatoiu a subliniat că nu se teme să spună ce gândește și că acționează cu argumente clare, dar că nu tolerează terenuri instabile sau duplicitate.

Romeo Couți: – Cine credeți că v-ar asculta pe dumneavoastră, numiți-mi 2-3 politici care dumneavoastră considerați că v-ar asculta. Haideți, de exemplu, să rămânem în cheia pe care am stabilit-o la comunitatea maghiară. Spuneți-mi, vă rog. Kelemen Hunor, credeți? Monica Tatoiu: – Cu Kelemen Hunor n-am fost în emisiune, dar a fost un domn care apare ca și.. îi trimit purtător de cuvânt, îl chema… foarte cult, o română perfectă, dar pe care l-am încuiată. Îl chema, cum îl chema? E purtător de cuvânt, a părut ca purtător de cuvânt. Acum un an de zi ne-am întâlnit, la B1 TV ne-am întâlnit. Romeo Couți: – Tanczos Barna? Monica Tatoiu: – Nu. Nu îndrăznește să se întâlnească cu mine. Romeo Couți: – De ce? Monica Tatoiu: – Tanczos Barna este de o duplicitate… Nu e nici secui, nici ungur, din punctul meu de vedere. Pentru că eu am o stimă foarte mare. Eu am lucrat cu secuii și în business, și în serviciile pentru casa mea. Mie mi-a pus parchetul din Harghita, mi-au făcut rolele niște oameni care nici nu vorbeau bine românește, oameni verticali, oameni de cuvânt, oameni… Cu ungurii nu ne înțelegem. Ungurii care au business-uri venite pe filiera de la Budapest așa au monopol pe distribuție de produse în România. Am o listă întreagă, da? Cu secuii întotdeauna n-am avut nicio problemă. Ăștia care sunt în politică, redactorii nu prea știu, ăștia de la București nu prea înțeleg zona aia, nu știu ce să-i întrebe. Sunt anumiți politicieni care când aud că eu sunt invitată… Varujan Vosganian (fost Ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România), de exemplu, când mă vedea pe mine în studio, fugea. Romeo Couți: – Păi, de ce? Monica Tatoiu: – Am fost prieteni, am candidat în partea… În 2000, am candidat la Sectorul 6 și m-am retras cu 24 de ore înainte de începerea campaniei când mi-am dat seama cine sunt. Deci, cu mine nu merge. Eu, dacă mă vedeți că spun ceva și afirm ceva, am argumente și merg până în pânzele albe. Dacă simt că acolo sunt nisipuri mișcătoare… ți-am dat delete și nu mă interesează ce pierd. Așa, aici este elementul sârbesc. Sârbii așa sunt. Întâi bagă cuțitul în tine și pe urmă îți explică de ce. Romeo Couți: – Deși sârbii au avut mult de suferit pe discursul minorități în varianta europeană.

Discuția lor a continuat cu o analiză a problemelor istorice și regionale. Tatoiu a afirmat că marea problemă a României este lipsa investițiilor în județele Harghita și Covasna, chiar din perioada lui Nicolae Ceaușescu, ceea ce a lăsat comunitățile locale într-o stare de marginalizare, dar care, în același timp, le-a dezvoltat capacități de supraviețuire. Ea a precizat că vinovăția pentru starea actuală aparține și românilor, și politicilor de dezvoltare regională din ultimele patru decenii.

Romeo Couți a adăugat că, din observațiile sale, a existat un acord între UDMR și PSD, conform căruia UDMR urma să se ocupe de dezvoltarea județelor Harghita și Covasna, ceea ce a dus la retragerea PSD și PNL din aceste zone, iar Monica Tatoiu a subliniat că, astfel, comunitățile locale au fost neglijate.