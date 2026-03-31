Ilie Bolojan, premierul României, a găzduit marți, 31 martie, o reuniune de nivel înalt între Guvernul României și reprezentanți ai instituțiilor supreme de audit din Uniunea Europeană și din regiune, cu accent pe eficientizarea fondurilor publice, investițiile strategice și îmbunătățirea guvernanței financiare.

Întâlnirea a fost condusă de prim-ministrul Ilie Bolojan și a reunit delegații ale Curții de Conturi Europene, Curții de Conturi a României și Curții de Conturi a Republicii Moldova, arată Guvernul României.

Executivul a transmis că principalele obiective economice rămân:

reducerea deficitului bugetar,

menținerea unui nivel ridicat al investițiilor publice,

accelerarea absorbției fondurilor europene.

În cadrul discuțiilor, premierul a subliniat importanța respectării jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen-limită în august 2026, precum și necesitatea urgentării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.

Un subiect central al întâlnirii a fost reprezentat de dificultățile întâmpinate de autoritățile care gestionează proiecte de investiții publice.

Premierul a semnalat că interpretările diferite ale cadrului legal de către instituțiile de reglementare, audit și control pot genera blocaje administrative și întârzieri în implementarea proiectelor.

Guvernul și-a exprimat deschiderea pentru:

armonizarea interpretării legislației,

simplificarea procedurilor,

eventuale modificări legislative pentru clarificarea normelor aplicabile.

Discuțiile au vizat consolidarea rolului instituțiilor supreme de audit în asigurarea unei utilizări eficiente și responsabile a fondurilor publice și europene.

Reprezentanții Curții de Conturi Europene au evidențiat importanța:

diseminării rapide a rapoartelor de audit,

implementării recomandărilor în instituțiile publice,

creșterii capacității administrative în domeniul controlului financiar.

De asemenea, a fost subliniată necesitatea unei mai bune coordonări între instituțiile naționale de audit și control.

Agenda întâlnirii a inclus și analiza viitorului Cadru Financiar Multianual 2021–2027.

Oficialii au discutat despre:

reducerea decalajelor de dezvoltare între statele membre ale Uniunii Europene,

adaptarea finanțărilor la nevoile specifice ale fiecărei țări,

menținerea politicilor de coeziune și agricultură ca piloni strategici ai dezvoltării europene.

La întâlnire au participat reprezentanți ai principalelor instituții financiare și de control:

Din partea Guvernului României:

viceprim-ministrul Oana-Clara Gheorghiu

ministrul finanțelor Alexandru Nazare

ministrul investițiilor și proiectelor europene Dragoș Pîslaru

președintele Curții de Conturi a României Mirela Călugăreanu

șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca

Din partea instituțiilor europene și internaționale: