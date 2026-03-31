Reducerea accizelor la carburanți, în linie dreaptă. Executivul se apropie de adoptarea unui nou pachet fiscal care vizează reducerea accizelor la carburanți, o intervenție menită să tempereze presiunile tot mai mari asupra prețurilor din sectorul energetic. Potrivit autorităților, proiectul de act normativ ar putea fi aprobat în cursul acestei săptămâni.

Conform datelor fiscale în vigoare, la 31 martie 2026, nivelul accizelor la carburanți în România este de 3.060,40 lei pentru 1.000 de litri de benzină fără plumb, ceea ce echivalează cu aproximativ 3,06 lei pe litru, în timp ce pentru motorină acciza se situează la 2.801,36 lei pentru 1.000 de litri, respectiv circa 2,80 lei pe litru.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis că inițiativa se află în etapa finală de analiză guvernamentală, iar adoptarea depinde în principal de finalizarea calculelor tehnice realizate de Ministerul Finanțelor.

Scopul principal al măsurii este reducerea costului final suportat de consumatori la pompă, în contextul în care piața energetică rămâne volatilă, iar lanțurile de aprovizionare sunt influențate de factori geopolitici și economici externi.

Oficialul a subliniat că responsabilitatea evaluării fiscale revine echipelor din cadrul Ministerului Finanțelor, conduse de Alexandru Nazare, care trebuie să finalizeze impactul bugetar al reducerii accizelor.

Executivul susține că decizia trebuie să echilibreze două obiective majore: protejarea consumatorilor de creșteri bruște ale prețurilor și menținerea stabilității bugetare.

„În momentul de față nu pot să răspund în dreptul colegilor mei, pentru că fiecare răspundem de segmentele noastre. Eu am mare încredere în colegul meu, domnul Nazare, ministrul de Finanțe, că va face cât mai rapid aceste calcule împreună cu echipa domniei sale și vom adopta acest act normativ în Guvern săptămâna aceasta. Din punctul meu de vedere, avem o practică europeană și națională”.

Autoritățile române afirmă că pachetul de politici actuale se înscrie într-o strategie mai amplă de securitate energetică. Printre măsurile deja aplicate se numără:

diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol și carburanți

limitarea exporturilor în perioade de presiune pe piață

extinderea capacităților de rafinare

ajustarea ponderii biocombustibililor în amestecul final de produse

Aceste direcții sunt prezentate ca răspuns la recomandările formulate la nivelul Uniunii Europene pentru consolidarea rezilienței energetice.

„Ceea ce am propus de acum patru săptămâni și am adoptat săptămâna trecută și anume: de a limita exporturile, de a face surse alternative de aprovizionare cu carburanți și cu petrol, de a crește capacitatea de rafinare, de a reduce cantitățile de biocombustibili din produsele finale, ceea ce ne recomandă Uniunea Europeană, am făcut deja” a răspuns Bogdan Ivan.

Pe plan european, România susține necesitatea unor ajustări temporare ale reglementărilor care influențează prețul energiei și al carburanților. Discuțiile au vizat inclusiv reducerea presiunii generate de sistemul certificatelor de emisii și de taxarea CO₂, elemente care afectează costurile în sectorul energetic.

În acest context, Bogdan Ivan a purtat discuții cu oficiali ai Comisiei Europene, inclusiv cu Dan Jørgensen și Ditte Juul Jørgensen, pe tema flexibilizării unor reglementări considerate împovărătoare în actualul context geopolitic.

„Am discutat și cu comisarul european Dan Jørgensen și cu directorul general Ditte Juul Jørgensen încă de la începutul acestui conflict militar. Am expus poziția României, care este una foarte clară, și anume de relaxare pe zona de reglementări, într-o formă în care să putem sistemic să reducem costul energiei și gazelor în întreaga Uniune European”, a mai spus Bogdan Ivan.

România a transmis la Bruxelles necesitatea identificării unor noi rute de aprovizionare pentru statele din Europa Centrală și de Est, cu scopul de a reduce dependența de sursele tradiționale și de a stabiliza costurile.

Aceste propuneri urmează să fie discutate în cadrul reuniunilor informale ale miniștrilor energiei din statele membre, unde Comisia Europeană va prezenta noi scenarii de intervenție pentru gestionarea crizei energetice.