Sorin Grindeanu a adus în prim-plan nemulțumirile legate de lipsa unor măsuri concrete în urma creșterii prețurilor la carburanți, subliniind că această întârziere ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate problemele economice curente.

În cadrul declarațiilor publice, liderul social-democrat a evidențiat faptul că ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat încă de acum patru săptămâni mai multe scenarii pentru diminuarea efectelor scumpirilor, însă acestea nu au fost transpuse în decizii.

El a insistat asupra faptului că nici în cea mai recentă ședință a coaliției nu s-a ajuns la o concluzie clară, ceea ce prelungește incertitudinea pentru consumatori și mediul economic.

„Încă nu avem o decizie. Vă spun că toată această întârziere pare ciudată. Ca să nu spun altcumva. Eu știu că în această perioadă faptul că e prețul la pompă mai mare statul încasează mai mult. Și știm cu toți acest lucru. Dar asta este cinism. Asta nu este bună guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

În același context, liderul PSD a subliniat că există soluții deja discutate la nivel guvernamental, inclusiv reducerea accizei sau introducerea unor mecanisme variabile în funcție de evoluția prețurilor.

„Soluțiile sunt. Le știți. S-au tot discutat, de la reducerea acciziei la acea variabilă care ține cont de diverse niveluri ale prețului pe litru”, a spus Sorin Grindeanu.

El a comparat situația din România cu măsurile adoptate în alte state europene, unde autoritățile au intervenit inclusiv prin reducerea TVA, criticând lipsa de reacție rapidă la nivel intern.

„Ăsta este, repet, n-am alt diagnostic de pus, decât cinism. Cinism vizavi de români. Altă caracterizare și alt diagnostic n-am”, a spus Grindeanu.

În paralel, premierul Ilie Bolojan a transmis că instituțiile responsabile lucrează la identificarea unei soluții, precizând că sunt în desfășurare analize tehnice privind reducerea accizei la motorină.

„Reducerea accizei la motorină, într-un fel sau altul, se fac analize. În aceste ore, Ministerul de Finanță și Ministerul Energiei lucrează și vor veni cu o soluție”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a abordat și tema programului european SAFE, punctând o distincție esențială privind natura finanțărilor, pe care le-a descris drept împrumuturi și nu granturi, ceea ce implică obligații de rambursare pentru statul român.

El a explicat că România ar urma să acceseze aproximativ 16 miliarde de euro prin acest instrument, însă a avertizat asupra modului în care acești bani trebuie utilizați, insistând asupra necesității unor investiții care să stimuleze economia internă.

„Noi n-am fost împotriva acestui proiect. Statul român ia acest împrumut de 16 miliarde cu dobândă. Dobândă mai bună, la nivel UE. Banii sunt dați înapoi, cu dobândă, dar una bună”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a evidențiat că o parte semnificativă a fondurilor ar trebui direcționată către industria de apărare, considerată un sector strategic pentru dezvoltarea economică.

„Din acei 12 miliarde care rămân aș vrea să meargă în industria de apărare. Ar însemna o infuzie de capital. Eu azi nu știu dacă e așa sau nu e așa. Nu mi-aș dori să mergem să facem shoping și să le dăm de lucru altora”, a spus liderul PSD.

În ceea ce privește contextul politic intern, Sorin Grindeanu a anunțat că Partidul Social Democrat va lua o decizie importantă pe 20 aprilie privind continuarea sau ieșirea de la guvernare, subliniind că toate opțiunile rămân deschise.

El a precizat că partidul trebuie să adopte o decizie calculată, bazată pe evaluarea riscurilor și nu pe reacții emoționale.