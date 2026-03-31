Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la evenimentul Economist Romania Government Roundtable 2026 desfășurat marți la București, a atras atenția că lanțurile de furnizare din energie nu mai pot fi tratate ca un obiectiv secundar, ci reprezintă o urgență strategică pentru statele europene, în special pentru cele din Europa Centrală și de Est. În contextul schimbărilor geopolitice și al tensiunilor internaționale, ministrul a evidențiat că timpul pentru planuri ideale a expirat.

El a explicat că presiunile asupra resurselor energetice cresc pe fondul conflictelor și al instabilității din regiune, ceea ce obligă autoritățile să acționeze fără întârziere.

„În acest moment, când discutăm despre lanţurile de furnizare din energie, nu mai este o chestiune de lux, trebuie să acţionăm acum. Nu mai avem timp pentru a aştepta scenariul perfect, nu avem timp să aşteptăm pentru ca războiul din Ucraina să se oprească, nu avem timp să aşteptăm pentru ca rebelii Houthi sau iranienii să se oprească, pentru că în aceste zile începem să ne pregătim pentru iarnă, în ţara mea, şi am început să aduc în depozite gaz natural, dar nu este suficient. Am o presiune imensă din partea prietenilor şi din partea vecinilor, pentru că şi ei au nevoie de acesta. Deci, din acest punct de vedere, este foarte clar cum ar trebui să fie luate aceste decizii de către statele centrale şi est-europene. Nu putem să avem acelaşi tipar decizional pentru că sunt diferenţe imense între Portugalia şi România şi Suedia, de exemplu”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că proximitatea geografică față de Rusia amplifică vulnerabilitatea României în fața riscurilor energetice. În acest context, el a insistat asupra necesității flexibilizării lanțurilor de aprovizionare și a adoptării unor politici adaptate specificului regional.

Totodată, oficialul a evidențiat că actualul context global este fundamental diferit față de cel din urmă cu cinci ani, ceea ce impune o schimbare de paradigmă în modul de luare a deciziilor.

„Trăim într-o realitate foarte diferită faţă de cea din 2020. Avem o perspectivă nouă, trebuie să vedem cine se va adapta. Cine se va adapta va câştiga bătălia cu prezentul şi va fi un lider în viitor şi vorbesc acum despre naţiuni”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a abordat și tema investițiilor strategice, insistând asupra necesității reducerii dependenței de gazul rusesc și a consolidării independenței energetice la nivel european. În opinia sa, dezbaterea privind alegerea între parteneriatele cu Statele Unite sau Uniunea Europeană este una eronată.

El a explicat că prioritatea reală este construirea unui sistem energetic robust și diversificat, capabil să asigure stabilitate pe termen lung.

„Nu este vorba de a alege între SUA sau Uniunea Europeană, aceasta este o perspectivă eronată, este vorba despre cum am putea să ne sporim independenţa energetică. În acest moment, observăm cât de importantă este existenţa unui lanţ de furnizare energetic combinat”, a afirmat Bogdan Ivan.

Oficialul român a subliniat că România are deja un rol activ în furnizarea de energie către Uniunea Europeană, însă acest efort nu este suficient în actualul context. El a evidențiat necesitatea unei decizii strategice comune la nivel european pentru eliminarea dependenței de resursele energetice din Rusia.

„Am înţeles cât este de importantă securitatea energetică în regiune, furnizăm gaze şi energie către Uniune, dar nu este suficient, avem o decizie strategică pe care trebuie să o luăm, trebuie să alegem corect şi (să vedem – n.r.) cum putem să se asigurăm că nu mai depindem de gazul rusesc. Este important să nu fim blocaţi. Este vorba de o decizie colectivă, toată lumea spune: da, da, da, însă realitatea este că cu greu apar schimbările. În această perspectivă, avem şansa de a ne aşeza cu toţii la masă şi să oprim furnizarea de gaz rusesc astfel încât resursele noastre să fie amestecate şi să oferim un mix energetic la un preţ convenabil, constant, cel puţin pentru următorii 20-25 de ani. Dacă ne uităm în spate, istoric, România a fost atacată de Federaţia Rusă de 17 ori, în istoria noastră. Statele Unite au fost întotdeauna un aliat şi deci şi pe viitor este clar cine ar trebui să fie partenerii noştri. Nu este vorba de a alege între SUA sau Uniunea Europeană, aceasta este o perspectivă eronată, este vorba despre cum am putea să ne sporim independenţa energetică. În acest moment, observăm cât de importantă este existenţa unui lanţ de furnizare energetic combinat”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a punctat, de asemenea, importanța dezvoltării unor alternative energetice, inclusiv investițiile în energie nucleară, ca parte a strategiei de diversificare. În același timp, el a menționat că accesul la energie la prețuri competitive, combinat cu dezvoltarea tehnologică și utilizarea inteligenței artificiale, poate consolida poziția economică a României.

În plan administrativ, oficialul a indicat că reducerea birocrației reprezintă o condiție esențială pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea sectorului energetic. În paralel, a subliniat necesitatea cooperării regionale pentru identificarea unor modele comune de afaceri, care să valorifice o piață de aproximativ 60 de milioane de consumatori din Europa Centrală și de Est.