Nicușor Dan a susținut că România a înregistrat progrese economice importante în ultimele două decenii, subliniind reducerea diferențelor față de statele dezvoltate din Uniunea Europeană, pe fondul integrării economice și al creșterii susținute.

Potrivit acestuia, evoluția indicatorilor economici relevă o apropiere consistentă de media europeană, în special în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Declarațiile sale indică o schimbare semnificativă a poziției economice a României în cadrul Uniunii Europene.

„Aderarea României la Uniunea Europeană a fost o poveste de mare succes. Țara noastră avea un decalaj istoric față de țările dezvoltate, pe care l-a redus considerabil. În anul 2000, România avea doar 26% din PIB-ul mediu pe cap de locuitor al UE și am ajuns astăzi aproape la 80%”, a scris Nicușor Dan.

Afirmațiile privind evoluția indicatorilor economici nu sunt însoțite, în postarea citată, de o trimitere explicită la o sursă statistică oficială, fiind prezentate ca parte a evaluării politice asupra parcursului economic al României.

În același context, Nicușor Dan a subliniat că menținerea ritmului de dezvoltare depinde de reforma instituțiilor publice și de creșterea eficienței acestora, considerate esențiale pentru consolidarea economiei.

„Una dintre prioritățile mandatului meu este reforma instituțiilor, astfel încât acestea să poată pune bazele unei creșteri economice solide. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea tuturor românilor sunt esențiale”, a transmis Nicușor Dan.

În perspectiva următoarei etape de dezvoltare, Nicușor Dan a indicat aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și adoptarea monedei euro drept obiective majore pentru România.

Procesul de aderare la OCDE este unul complex, care implică evaluări tehnice și reforme în multiple domenii, fiind coordonat la nivel guvernamental, inclusiv prin Ministerul Afacerilor Externe și alte instituții relevante.

„Suntem în grafic și acest lucru se datorează în mare măsură și colaborării între partidele politice. Este o etichetă care va spune lumii că țara noastră are o guvernanță economică similară cu cele mai bogate țări”, a completat Nicușor Dan.

Totodată, adoptarea monedei euro este prezentată ca un obiectiv strategic care presupune integrarea mai profundă în structurile economice ale Uniunii Europene și îndeplinirea unor criterii economice stricte.

„România își dorește o Uniune Europeană mai puternică economic, cu o Piață Unică funcțională, dar ca aceste lucruri să se reflecte în venituri mai mari pentru oameni și în companii mai competitive este necesară integrarea în nucleul economiei europene. Susținem inclusiv o piață energetică unică europeană în care energia nucleară să joace un rol mai important”, a adăugat Nicușor Dan.

În plan regional, acesta a reiterat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și a subliniat importanța viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, care ar trebui să mențină un echilibru între competitivitate și coeziune, pentru a evita accentuarea diferențelor de dezvoltare între statele membre.