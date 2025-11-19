Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății va finanța un nou program național de screening neonatal, care va crește de la 3 la 18 numărul biomarkerilor testați în toate maternitățile.

El a precizat că această extindere va intra în vigoare din 2026. Ministrul spune că această măsură putea fi implementată mai devreme, însă în trecut „nu a existat viziune”.

„Programul naţional va extinde biomarkerii de la 3, cât avem în momentul de faţă, la 18 începând de anul viitor. De ce nu s-a făcut până acum, ţinând cont că nu a fost deloc complicat? Pentru că nu a existat viziune”, a afirmat Rogobete, miercuri seră, la Medika Tv.

Programul are rolul de a identifica rapid boli genetice sau metabolice care, dacă sunt tratate în primele zile de viață, nu avansează și nu provoacă dizabilități. Rogobete a explicat că extinderea testării crește considerabil șansele ca un nou-născut cu o astfel de afecțiune să poată avea o viață normală.

Într-un alt mesaj transmis miercuri, Alexandru Rogobete a prezentat concluziile privind examenul de Rezidențiat. El spune că nivelul de pregătire al candidaților crește constant, iar rezultatele de top din acest an sunt „remarcabile”.

Potrivit acestuia, punctajele de la vârf sunt 944 la medicină, 935 la medicină dentară și 924 la farmacie.

„Odată cu încheierea Concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul. (…) La vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară şi 924 la farmacie. Sunt valori care confirmă direcţia ascendentă a performanţei şi arată că în faţa noastră avem o generaţie puternică, una care ridică standardele şi duce mai departe nivelul de excelenţă”, a scris ministrul pe Facebook.

Ministrul afirmă că procesul devine mai clar și mai corect, lucru reflectat și în scăderea numărului de contestații. La medicină au fost 23 de contestații, la medicină dentară 14, iar la farmacie una singură, cu reduceri între 37% și 93% față de anul anterior.

„Numărul de contestaţii a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară şi doar 1 la farmacie, reduceri între 37% şi 93% faţă de anul trecut. Asta înseamnă reguli înţelese, predictibile şi aplicate uniform. Nu am avut subiecte anulate. (…) Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper”, a susţinut Rogobete.

El menționează și că la medicină sunt disponibile 4.649 de locuri și posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut, ceea ce reprezintă, în opinia sa, o investiție necesară într-un context european în care multe țări se confruntă cu deficit de personal medical.

Rogobete a transmis că fiecare loc în plus înseamnă un viitor medic care intră în sistem, o echipă întărită și un pas înainte pentru acoperirea nevoilor din sănătate. Ministrul a mulțumit celor implicați în organizare și a subliniat rolul Comisiei de Rezidențiat din acest an.