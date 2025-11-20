Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că proiectul de lege despre pensiile magistraților a fost publicat pentru transparență și că urmează să fie trimis la CSM pentru aviz. Potrivit spuselor sale, dacă CSM va da avizul până săptămâna viitoare, Guvernul ar putea să își asume răspunderea pentru proiect joi sau vineri.

Dogioiu a mai spus că, dacă avizul nu vine, Guvernul este obligat să aștepte până la termenul legal de 30 de zile. Tot ea a precizat că legea privind cumulul pensie-salariu se referă doar la pensiile necontributive și că, în acest caz, pensia va fi redusă cu 85% dacă persoana se întoarce la muncă. Pensiile contributive nu sunt afectate deloc.

Conform ei, celălalt proiect de lege va fi finalizat rapid și trimis la CSM pentru aviz. În cazul în care CSM își dă acordul, proiectul de lege ar putea fi trimis rapid în Parlament, fie inclus în procedura prin care Guvernul își asumă răspunderea.

„Ieri a fost pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranţa, dorinţa este ca, dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, să aibă loc angajarea răspunderii Guvernului pentru acest proiect de lege. Pensiile contributive nu sunt afectate cu nimic de această prevedere. Dorinţa este ca săptămâna viitoare proiectul, tot în ipoteza avizului CSM, fie să intre într-o procedură parlamentară rapidă, fie să fie cuplat cu angajarea răspunderii pentru pensiile magistraţilor, desigur, sub rezerva avizului CSM pentru acel proiect de lege”, a anunţat Dogioiu după şedinţa de guvern de joi, 20 noiembrie 2025.

Termenul limită pentru adoptarea legii privind pensiile magistraților, 28 noiembrie, se apropie rapid, iar întârzierea ar putea însemna pierderea unor fonduri importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat importanța respectării tuturor demersurilor de legalitate și constituționalitate cu o zi în urmă.

„În ce orizont de timp va fi el realizat depinde de mai mulți factori, dar dacă circuitul legislativ se va desfășura cu celeritate, cel puțin din partea zonei executive, bineînțeles că rămâne în ecuație acest interval de timp pentru avizul CSM și celelalte avize care se dau după finalizarea și consolidarea proiectului de lege”, a spus Marinescu.

Potrivit unor surse politice, în cadrul coaliției de guvernare s-ar fi convenit ca pensiile magistraților să fie calculate la 70% din salariul net, iar perioada de tranziție până la atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani să fie prelungită la 15 ani. Această modificare vine după ce versiunea anterioară a proiectului fusese respinsă de Curtea Constituțională a României (CCR) din motive procedurale.