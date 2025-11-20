Guvernul Bolojan se întâlnește astăzi, 20 noiembrie 2025, la Palatul Victoria pentru a aproba un proiect de ordonanță de urgență care stabilește cum va fi aplicat Regulamentul UE pentru Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Propunerea de act normativ de pe ordinea de zi a ședinței de guvern poate fi consultată aici.

Concret, Guvernul României, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite și negocia cu Comisia Europeană proiectele pentru accesarea fondurilor SAFE. Aceasta include și documentele necesare, cererile de finanțare și planurile de investiții, toate la termenele stabilite. Pentru a organiza tot procesul, se va înființa un grup de lucru interinstituțional, condus de șeful Cancelariei Prim-ministrului. Șeful va stabili, prin ordin, regulile de colaborare pentru fiecare proiect, în conformitate cu cerințele SAFE și necesitățile operaționale.

În plus, Ministerul Apărării și alte autorități publice vor fi împuternicite să facă achiziții comune cu alte state, respectând regulile statului sau organizației care coordonează achiziția.

SAFE este un mecanism creat pentru a întări industria europeană de apărare. Inițiativa SAFE este reglementată în baza Regulamentul (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), obiectivul principal fiind consolidarea industriei europene de apărare.

Suma maximă disponibilă: până la 150 de miliarde de euro în total sub acest instrument.

Până la data de 30 noiembrie 2025, un stat membru care dorește să beneficieze de asistență financiară trebuie să transmită o cerere Comisiei. Cererea va fi însoțită de un plan de investiții în industria de apărare europeană, care să conțină:

descrierea necesarului de produse de apărare și alte produse destinate scopurilor de apărare (cat. 1 și 2 de mai sus);

descrierea activităților planificate și a cheltuielilor estimate;

descrierea implicării preconizate a Ucrainei în activitățile, cheltuielile și proiectele planificate;

descrierea măsurilor planificate pentru a asigura respectarea normelor privind achizițiile publice.

Termenul de finalizare a investițiilor în cadrul SAFE – decembrie 2030.