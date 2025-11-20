Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, precizând că a promulgat în acea săptămână legea privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice. El a explicat că actul normativ introduce un pachet complex de măsuri, cu restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru prevenirea conflictelor de interese și a influenței nejustificate asupra deciziilor statului.

A mai arătat că legea reglementează perioada de „reflecție” de 12 luni, obligativitatea depunerii declarațiilor pre și post-angajare și un mecanism ferm de verificare și sancționare administrat de Agenția Națională de Integritate, fiind vizate persoanele cu atribuții sensibile din administrație.

Nicușor Dan a subliniat că, în perioada pre-angajare, aceste persoane nu pot supraveghea, controla sau încheia contracte cu entități private la care au activat în ultimele 12 luni, iar în perioada post-angajare nu pot desfășura activități profesionale care se suprapun cu atribuțiile avute și care ar putea afecta transparența și imparțialitatea. El a menționat că acest pas nu este doar o ajustare legislativă internă, ci o condiție cheie pentru aderarea la OCDE, adăugând că România îndeplinește aproape integral standardele de integritate cerute și se apropie de finalizarea cadrului legislativ necesar.

Potrivit Ministerului Afacerilor de Externe, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este cel mai important proiect de țară după integrarea în NATO și Uniunea Europeană. Statutul de membru OCDE va fi o ancoră suplimentară pentru modernizarea României, pentru întărirea poziției sale în rândul democrațiilor consolidate, cu economii deschise, care cred în valori fundamentale comune.

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice – în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.

Alinierea României la standardele OCDE și statutul de membru îi va aduce mai multe investiții și o economie mai atractivă pentru mediile de afaceri; o administrație mai eficientă, mai transparentă și mai apropiată de aspirațiile cetățenilor; acces nelimitat la expertiza OCDE, la cele mai fiabile date și statistici internaționale; politici publice mai bune, trecute prin filtrul expertizei incomparabile a OCDE; influență sporită în lume, prin participarea directă la elaborarea standardelor globale.

OCDE este un for interguvernamental care are drept obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperității şi dezvoltării durabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global. Sediul Organizației se află la Paris, Franța.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), fondată în anul 1948 pentru a pune în aplicare Planul Marshall, finanțat de SUA pentru reconstrucția continentului european după cel de-al Doilea Război Mondial. Convenția care a consfințit transformarea OECE în OCDE a fost semnată la 14 decembrie 1960 la Paris și a intrat în vigoare la 30 septembrie 1961.

Cei 38 de membri ai OCDE sunt state dezvoltate, iar cele mai recente date (aferente anului 2021) arată că acestea deţin circa jumătate din Produsul Intern Brut global şi aproximativ 70% din volumul investiţiilor străine directe la nivel mondial.

OCDE facilitează schimbul de experiențe și bune practici între state și pune la dispoziție datele, analizele și expertiza proprii privind politicile publice. OCDE stabilește standarde internaționale și se axează pe promovarea de politici cu incidență asupra majorității aspectelor vieții publice a cetățenilor – de la îmbunătățirea performanței economice până la crearea de locuri de muncă, promovarea unor sisteme educaționale eficiente și combaterea evaziunii fiscale internaționale.