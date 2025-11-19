Nicușor Dan a transmis Curții Constituționale că prevederile noii legi permit stocarea tuturor datelor medicale ale unei persoane pentru întreaga durată a vieții și încă cel puțin 180 de zile după aceea.

Potrivit acestuia, păstrarea diagnosticelor, a istoricului medical complet și a datelor personale, fără posibilitatea ca persoana vizată să ceară ștergerea lor, nu este justificată în situațiile în care nu există un risc de transmitere a bolii.

El a afirmat că această practică constituie o ingerință disproporționată în viața privată și intră în contradicție cu articolul 26 din Constituție, care protejează acest drept.

„Am sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale şi a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor şi a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viaţă a persoanei şi încă cel puţin 180 zile apoi, fără recunoaşterea dreptului de a solicita ştergerea acestora, chiar şi în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerinţă disproporţionată în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie”, afirmă preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele a precizat că gestionarea datelor medicale trebuie să se bazeze pe reguli clare, precise și predictibile. El a spus că este nevoie de garanții împotriva abuzurilor și de sancțiuni ferme în cazul încălcării confidențialității.

În mesajul transmis public, Nicușor Dan a amintit că jurisprudența europeană stabilește standarde pentru protecția datelor sensibile. El a arătat că legea contestată folosește formulări neclare și nu delimitează explicit cine are obligația de raportare și cine poate accesa informațiile din registru.

În plus, o parte dintre mecanismele esențiale ar urma să fie stabilite prin acte administrative secundare, ceea ce, potrivit acestuia, nu oferă suficiente garanții.

„Jurisprudenţa europeană stabileşte astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR foloseşte termeni neclari, nu distinge între cei care au obligaţia de raportare şi cei care pot accesa datele şi lasă probleme esenţiale în seama unor acte administrative secundare”, afirmă preşedintele.

În mesajul său, Nicușor Dan a afirmat că instrumentele digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile la nivel național.

Totuși, el a subliniat că astfel de aplicații trebuie dezvoltate în limitele stabilite de Constituție și trebuie să protejeze viața privată și demnitatea persoanelor.

Șeful statului a arătat că folosirea datelor medicale sensibile necesită un cadru legislativ riguros, iar actuala formă a legii nu ar îndeplini condițiile necesare pentru a garanta protecția adecvată a acestor informații.