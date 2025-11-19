Tensiunile dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Consiliul Superior al Magistraturii au escaladat miercuri, după ce vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a criticat public modul în care Guvernul gestionează reformele cerute prin PNRR. Acesta a susținut, într-o declarație pentru Digi24, că politicienii „dezinformează”, că România nu riscă să piardă fonduri europene și că proiectul privind modificarea pensiilor speciale nu poate fi avizat în termenul scurt solicitat de Executiv.

În replică, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că instituția condusă de Sandu și-a depășit competențele prin intervențiile repetate în dezbaterea publică pe teme ce țin de responsabilitatea Guvernului. Pîslaru a afirmat că reformele asumate în relația cu Bruxelles-ul sunt gestionate direct de ministerul pe care îl conduce, iar CSM nu are cum să cunoască mai bine poziția Comisiei Europene în privința pensiilor magistraților.

Consiliul Superior al Magistraturii respinge și ultima variantă a proiectului de modificare a pensiilor de serviciu, care prevede menținerea unui nivel al pensiei de aproximativ 70% din venitul net și o perioadă de tranziție de 15 ani. Potrivit lui Claudiu Sandu, magistrații consideră că propunerea este insuficientă și solicită:

o perioadă de tranziție mai lungă,

un cuantum mai apropiat de 65% din salariul brut, ceea ce ar echivala cu aproximativ 85% din venitul net.

Acesta a acuzat Executivul că folosește presiunea termenelor din PNRR ca argument pentru grăbirea procedurilor, susținând că „nu se pierde niciun euro” dacă proiectul este analizat temeinic.

Ministrul Investițiilor a criticat dur intervențiile publice ale CSM, apreciind că acestea contravin principiului separației puterilor în stat. Pîslaru a subliniat că politica salarială și sistemele de pensii sunt atribuții ale Guvernului și Parlamentului, nu ale instanțelor.

Acesta a transmis că este „inacceptabil” ca reprezentanți ai justiției să îi acuze pe membrii Cabinetului că mint sau că nu cunosc procedurile europene, afirmând că un astfel de comportament afectează credibilitatea CSM în societate.

„CSM s-a hazardat de prea multe ori în spațiul public, în ultima vreme, intrând pe domenii care sunt de atribuția exclusivă în separația puterilor în stat legată de politica guvernamentala. Justiția nu are de ce să legifereze politica salarială. Justiția nu are cum să știe mai bine decât mine, ca ministru al MIPE – aflat în directă legătura cu CE – ce părere are CE legat de acest subiect. Orice fel de declarație a CSM cum că guvernul nu are prerogative pe politica salarială sau că ar trebui ca Justiția să-și facă singură salariile și sistemul de pensii… ar trebui să le fie rușine pentru asta, pentru că separația puterilor în stat este foarte clară. As ruga foarte mult CSM, care începe să folosească expresii precum «prim-ministrul minte, guvernul nu stie, nu face…» să realizeze că aceste lucruri nu fac cinste rolului CSM în societate”, a concluzionat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Coaliția de guvernare își menține obiectivul de a ajusta pensiile speciale ale magistraților astfel încât acestea să atingă 70% din venitul net, nivel considerat compatibil cu angajamentele asumate în fața Comisiei Europene.

De cealaltă parte, CSM insistă pentru un regim mai avantajos și respinge ideea unei aprobări accelerate a proiectului, argumentând că instituția are nevoie de timp pentru o analiză completă.