Decizia vine după o nouă serie de defrișări sesizate luni pe Bd. Nicolae Grigorescu nr. 18A, în Sectorul 3, unde locatarii au alertat din nou autoritățile în momentul în care o echipă de muncitori a revenit pentru a tăia copaci pe terenul privat din fața blocului.

Martorii au recunoscut în muncitori aceleași persoane implicate anterior în defrișările ilegale din zona retrocedată a Parcului IOR, informație confirmată de administratorul public al Bucureștiului, Lucian Judele, coordonator al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Capitalei. Acesta anunțase săptămâna trecută că autorilor le vor fi aplicate amenzi care totalizează 20.000 de euro.

„Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a declarat Buzoianu pentru G4Media.

După publicarea informațiilor în presă, locuitorii au constatat marți noi tăieri, observate la întoarcerea de la serviciu. Acesta este al treilea incident în decurs de o săptămână la aceeași adresă, iar autorii nu par descurajați de creșterea recentă a cuantumului amenzilor în Capitală.

Trei zile înainte, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București confirmase defrișarea a 14 arbori în același loc și anunțase că desfășoară cercetări pentru a clarifica legalitatea intervenției. La controlul efectuat luni, autoritățile au constatat că dispăruseră încă patru tei.

Potrivit administratorului public Lucian Judele, Direcția de Mediu anticipase posibilitatea ca echipele de tăieri să revină și cartografiaseră toți arborii din zonă. Compararea situației de săptămâna trecută cu cea din ziua controlului a confirmat lipsa celor patru arbori suplimentari. Judele a precizat că au fost găsite drujbe la fața locului, iar persoanele implicate ar fi recunoscut intervenția, prin declarații pe proprie răspundere, considerate suficiente de polițiști în absența unui flagrant.

Administratorul public susține că este vorba despre aceiași indivizi implicați în defrișările din Parcul IOR și că terenul în cauză se află în administrarea lui Sorin Mușat. El a afirmat că autorii vor fi sancționați ori de câte ori va fi necesar.

În prezent, potrivit noului regulament aprobat pe 30 octombrie de Consiliul General al Municipiului București, tăierea ilegală a unui arbore este sancționată cu sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Aceste valori reprezintă o creștere semnificativă față de amenzi anterioare, care erau de 100 de lei sau chiar între 25 și 50 de lei în unele situații.

Pe lângă amenzi, cei vinovați sunt obligați să replanteze până la 10 arbori pentru fiecare copac tăiat. În cazul celor 14 arbori defrișați inițial, suma totală a sancțiunilor ajunge la 20.000 de euro, la care se vor adăuga încă 4.000–7.000 de euro pentru cei patru tei dispăruți ulterior.

Diana Buzoianu a susținut că situația înregistrată în Sectorul 3 arată în mod clar că actualul cadru de sancțiuni nu îi descurajează pe cei care privesc arborii drept obstacole în calea unor proiecte imobiliare. Ea atrage atenția asupra pericolului transformării orașelor în zone excesiv mineralizate și consideră că legislația este prea permisivă cu cei care distrug spațiile verzi.

„Este inadmisibil ca în București să asistăm, din nou și din nou, la tăieri de arbori în parcuri și spații verzi, fie ele și retrocedate sau aflate în proprietate privată. Faptul că vorbim despre recidivă, în același sector și în legătură cu aceiași actori, arată foarte clar că actualul regim de sancțiuni nu este suficient pentru a-i descuraja pe cei care văd arborii doar ca pe un obstacol în calea unor proiecte imobiliare”, a spus ministrul.

Ministrul a afirmat că este nevoie de două niveluri de responsabilitate: autoritățile locale trebuie să verifice documentația și să aplice sancțiuni maxime, iar Ministerul Mediului trebuie să modifice legea astfel încât astfel de fapte să nu mai fie tratate ca simple contravenții, ci ca infracțiuni.

„Legislația este prea laxă cu cei care distrug spațiile verzi și nu putem transforma orașele în «cuptoare de beton» doar pentru profit pe termen scurt. Aceste situații ridică două niveluri de răspundere: autoritățile locale trebuie să verifice documentele și să aplice amenzile maxime, iar Ministerul Mediului trebuie să creeze un cadru legislativ care să nu mai permită tratamentul acestor fapte ca simple contravenții. Voi propune un pachet de modificări legislative prin care tăierile abuzive din parcuri și spații verzi urbane să fie sancționate ca infracțiuni, nu doar contravenții. Dacă nu facem această reformă, ne vom trezi într-o zi că nu mai avem nimic de protejat”, a mai spus Buzoianu.

Poliția locală a Capitalei continuă verificările privind documentele juridice, identitatea persoanelor implicate și eventualele amenințări reclamate de martori. Mandatarul proprietarei terenului a fost solicitat din nou să prezinte actele care ar fi justificat intervenția, însă acestea nu au fost puse la dispoziția autorităților.

Procedura prevede două chemări la Poliția locală înainte de emiterea amenzii, iar întregul proces nu poate depăși o săptămână, conform explicațiilor lui Lucian Judele.