Proprietarii sunt atrași, în mod firesc, de ideea de a-și înconjura casa cu vegetație bogată, deoarece aceasta oferă umbră, filtrează aerul și creează o atmosferă plăcută. Totuși, nu toate speciile sunt potrivite pentru a fi plantate la câțiva metri de pereții locuinței. În timp ce unele riscuri țin de experiența specialiștilor în horticultură, altele provin din tradiția populară, care a observat de-a lungul generațiilor comportamentul acestor arbori în mediul domestic.

De-a lungul vremii, au circulat numeroase credințe conform cărora anumiți copaci pot influența negativ energia unei case. În paralel, experții subliniază motive practice, precum tipul sistemului radicular, apetitul pentru apă sau substanțele eliberate de unele specii, care pot afecta solul sau sănătatea locuitorilor.

Astfel, recomandările tradiționale se completează adesea cu avertismente moderne, conturând o categorie de copaci care ar trebui evitați în apropierea locuințelor.

O categorie frecvent menționată de specialiști este cea a arborilor cu rădăcini agresive. Aceștia se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin alergeni sau prin crearea unei umbriri excesive.

Plopul este adesea preferat datorită vitezei impresionante de creștere, ceea ce îl transformă într-o soluție rapidă pentru umbră sau delimitarea vizuală a proprietății. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția asupra sistemului său radicular, care se poate întinde pe zeci de metri în căutare de apă. Această dezvoltare poate afecta structuri precum asfaltul, trotuarele sau chiar fundațiile caselor.

În plus, puful produs sezonier reprezintă o sursă de disconfort pentru persoanele sensibile, declanșând alergii sau iritații respiratorii. Din aceste motive, recomandarea generală este ca plopii să fie plantați la distanțe mari de clădiri, la minimum 20–25 de metri.

Salcia este apreciată pentru aspectul ei decorativ și pentru capacitatea de a crea zone răcoroase. Totuși, tradiția populară susține că acest copac ar putea „consuma” energia vitală a locuinței. Dincolo de interpretările culturale, motivul practic pentru care salcia nu este indicată lângă casă este apetitul ei ridicat pentru apă.

Rădăcinile caută constant surse de umezeală, ceea ce poate duce la acumularea excesivă de apă în sol, favorizând apariția igrasiei în subsoluri sau în fundații. Cel mai potrivit amplasament pentru o salcie rămâne zona din apropierea unui iaz sau a unui teren mai jos, astfel încât umiditatea să nu afecteze structurile construite.

Castanul este un arbore impunător, apreciat pentru aspectul său și pentru umbra pe care o oferă. Totuși, această umbră densă poate deveni un dezavantaj pentru alte plante din gospodărie, care nu vor primi suficientă lumină. În același timp, castanul consumă intens substanțele nutritive din sol, ceea ce poate afecta culturile din apropiere.

Un alt inconvenient apare toamna, când fructele grele pot cădea peste acoperiș, mașini sau structurile din curte, provocând deteriorări. De aceea, este recomandată plantarea castanilor la distanțe mai mari de clădiri și spații de circulație.

În tradiția populară, aspenul este asociat cu ideea de protecție și purificare, fiind considerat un arbore care „îndepărtează” temerile. Totuși, se crede că, atunci când este plantat prea aproape de casă, poate induce o atmosferă apăsătoare, reflectată în stări de oboseală sau apatie ale locuitorilor.

Experții în bioenergetică recomandă plantarea lui la marginea proprietății, unde poate avea rolul unui copac protector. Evitarea amplasării sale în apropierea ușilor sau ferestrelor este o regulă des întâlnită în astfel de recomandări.

Molidul, apreciat pentru aspectul său decorativ, mai ales în sezonul rece, este considerat mai puțin potrivit lângă locuințe. Acele sale dese limitează pătrunderea luminii, creând zone reci și umbrite. Rădăcinile se dezvoltă rapid, iar tradiția populară spune:

„Dacă plantezi un molid lângă casa ta, vei invita necazuri”.

În unele regiuni, acest arbore este asociat cu tristețea, fiind des utilizat în amenajarea cimitirelor. Acest context simbolic, combinat cu particularitățile sale biologice, îl plasează pe lista speciilor de evitat în apropierea caselor.

Mesteacănul este un arbore delicat ca aspect, însă consumul său ridicat de apă poate afecta solul din jur. Acesta tinde să epuizeze umezeala, ceea ce poate dăuna altor plante, în special pomilor fructiferi sau florilor.

Pe lângă impactul asupra solului, unele tradiții afirmă că mesteacănul ar putea „duce departe” energia feminină, motiv pentru care nu este recomandat în apropierea locuințelor tinerelor familii. Indiferent de interpretare, regulile de plantare la distanță rămân importante.

Există însă și copaci care, atât în tradiția populară, cât și în credințele moderne, sunt considerați aducători de armonie. Mărul, de exemplu, simbolizează familia și abundența, fiind frecvent întâlnit în grădinile domestice.

Nucul este privit drept o barieră împotriva influențelor negative, iar cireșul și vișinul sunt apreciați pentru aportul de căldură și dragoste în familie. De asemenea, arțarul este văzut ca un arbore al stabilității și protecției, potrivit pentru a crea un cadru echilibrat în jurul locuinței.