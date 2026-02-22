Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis că a fost semnat ordinul care stabilește utilizarea continuă a laboratoarelor mobile de monitorizare a aerului.

„Laboratoarele mobile de monitorizare a calităţii aerului nu vor mai sta să adune praf la sediile instituţiilor! Am semnat ordinul de ministru prin care stabilim că aceste laboratoare, dacă nu au loc incidente de poluare unde trebuie trimise imediat, să fie folosite pe tot parcursul anului, în baza unui plan de monitorizare, în locuri unde există poluări ale aerului istorice, dar în acelaşi timp nu există staţii oficiale în apropiere”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit anunțului, echipamentele vor fi utilizate prioritar în zonele cunoscute pentru episoade recurente de poluare, dar insuficient acoperite de infrastructura clasică de măsurare.

Laboratoarele mobile vor interveni:

-în localități fără stații fixe de monitorizare

-în regiuni cu poluare istorică

-în situații în care sunt necesare măsurători rapide, temporare

Aceste unități permit evaluarea concentrațiilor de poluanți atmosferici direct în teren și pot furniza date în timp real.

Prin noul ordin, Ministerul Mediului schimbă abordarea privind utilizarea laboratoarelor mobile. Dacă anterior acestea erau folosite preponderent în situații punctuale (incidente de poluare, controale tematice), acum vor deveni parte a unui mecanism permanent de monitorizare.

„Pe scurt: folosim echipamentele care au costat mulţi bani România ca să vedem toţi, oficial, ce aer se respiră în zone poluate istoric”, a explicat Diana Buzoianu.

Autoritățile susțin că măsura urmărește creșterea gradului de transparență și completarea informațiilor furnizate de rețeaua națională de stații fixe.

În multe zone, cetățenii reclamă:

-lipsa măsurătorilor oficiale

-diferențe între percepția publică și datele existente

-imposibilitatea verificării rapide a unor episoade de poluare

Laboratoarele mobile pot acoperi temporar aceste goluri, oferind o imagine mai clară asupra calității aerului respirat de populație.

Calitatea aerului rămâne una dintre principalele provocări de mediu în România, în special în marile aglomerări urbane și în zonele industriale. Episoadele de poluare cu particule în suspensie (PM10, PM2.5), oxizi de azot sau compuși organici volatili generează frecvent dezbateri publice.

Utilizarea constantă a laboratoarelor mobile poate contribui la:

-identificarea surselor locale de poluare

-validarea sesizărilor cetățenilor

-fundamentarea deciziilor administrative