Casele din containere au devenit tot mai populare în România. Sunt prezentate drept alternative mai ieftine și mai simple la construcțiile clasice. Totuși, din punct de vedere juridic, ele sunt tratate ca orice altă construcție, transmite Newsweek.

O casă din containere este realizată prin adaptarea unuia sau mai multor containere metalice pentru locuit. Poate fi o structură simplă sau poate include fundație, modificări structurale și racorduri la utilități. În analiza legală contează caracterul permanent al construcției, nu forma containerului.

Mulți proprietari consideră că este suficientă o autorizație de amplasare. În realitate, autorizația de amplasare se aplică doar construcțiilor temporare. Este emisă pentru o durată limitată și nu permite locuirea permanentă. Nu presupune fundație sau modificări structurale și nu permite intabularea în cartea funciară.

Autorizația de construire este necesară pentru orice locuință cu caracter permanent. Aceasta acoperă modificările structurale, fundația și racordarea la utilități. Doar în baza ei poate fi realizată intabularea legală a imobilului.

Locuirea permanentă într-un container fără autorizație de construire este considerată ilegală. Consecințele pot include amenzi de până la 100.000 de lei, oprirea lucrărilor sau refuzul racordării la utilități.

Primul pas este verificarea terenului. Acesta trebuie analizat pentru a stabili dacă este intravilan și ce reglementări urbanistice se aplică. De asemenea, trebuie verificată existența sau posibilitatea racordării la utilități.

Urmează obținerea certificatului de urbanism. Documentul este emis de primărie și indică tipul de construcție permis, avizele necesare și condițiile tehnice.

Proiectul tehnic, cunoscut ca DTAC, trebuie realizat de un arhitect și un inginer structurist. Acesta include planurile pentru arhitectură, structură și instalații.

Pe baza certificatului de urbanism se obțin avizele și acordurile necesare. Pot fi solicitate avize pentru utilități, mediu, drumuri sau alte instituții locale.

Dosarul complet se depune la primărie pentru emiterea autorizației de construire. Autoritatea verifică documentația și, dacă este completă, emite autorizația.

După finalizarea lucrărilor, se întocmește procesul-verbal de recepție. Acest document este necesar pentru intabulare și pentru înscrierea construcției în cartea funciară.

O casă ridicată legal poate fi înscrisă în cartea funciară. Pentru aceasta sunt necesare autorizația de construire, procesul-verbal de recepție și documentația cadastrală.

Construcțiile realizate doar în baza unei autorizații de amplasare nu pot fi intabulate ca locuințe permanente. Această situație poate limita vânzarea, donarea sau moștenirea proprietății.

În lipsa documentelor complete, proprietarul poate întâmpina dificultăți la tranzacții sau la obținerea unor servicii esențiale. Din acest motiv, respectarea pașilor legali este esențială pentru a evita sancțiuni și blocaje ulterioare.