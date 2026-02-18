Un bărbat din Sântana de Mureș, județul Mureș, a fost sancționat cu o amendă record de 45.000 lei după ce a abandonat o cantitate mare de pantofi uzați, saci de rafie și alte deșeuri menajere lângă cimitirul vechi de pe strada Remetea din Târgu Mureș.

Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie 2025, iar autoritățile au aplicat sancțiunea trei luni mai târziu, după identificarea făptuitorului.

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au intervenit pentru investigarea cazului. În urma colaborării cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, autorul, identificat ca G.T.F., a fost tras la răspundere conform legislației privind gestionarea deșeurilor.

Bărbatul a declarat că a primit deșeurile de la alte persoane care l-au plătit să le transporte, intenționând să le folosească pentru încălzirea locuinței. În realitate, acestea au fost abandonate ilegal, afectând mediul și imaginea publică a zonei.

Zona a fost igienizată de persoanele implicate, sub coordonarea autorităților locale. Polițiștii atrag atenția că abandonarea de deșeuri ilegale reprezintă o încălcare a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, legislație care impune sancțiuni drastice pentru protecția mediului.

Gestionarea deșeurilor în spațiile publice din România este reglementată de OUG nr. 92/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, care a înlocuit vechea Lege 211/2011. Actul normativ stabilește reguli clare pentru eliminarea deșeurilor și sancțiuni pentru nerespectarea acestora, în vederea protejării mediului și menținerii curățeniei urbane.

Potrivit legislației, este strict interzisă abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor pe domeniul public sau în locuri neautorizate. Aceasta include orice tip de deșeu, de la resturi menajere până la materiale reciclabile sau resturi vegetale.

Persoanele fizice care aruncă gunoiul la întâmplare riscă sancțiuni între 10.000 și 20.000 lei. Aceasta se aplică inclusiv pentru deșeuri aruncate în coșuri stradale necorespunzătoare sau pe trotuare.

Companiile care deversează ilegal deșeuri riscă amenzi mult mai mari, între 40.000 și 60.000 lei, iar în anumite cazuri se poate aplica și confiscarea vehiculului utilizat pentru transportul ilegal al deșeurilor.

Aruncarea deșeurilor din autovehicule pe drumurile publice este strict interzisă și se sancționează suplimentar conform legislației rutiere și de mediu, pentru a preveni poluarea drumurilor și riscurile de accidente.

Legislația interzice arderea deșeurilor, inclusiv resturi vegetale, iar nerespectarea acestei reguli poate atrage amenzi de până la 45.000 lei.

Controlul respectării normelor este realizat de Garda Națională de Mediu și de Poliția Locală, care utilizează tot mai frecvent camere de supraveghere pentru identificarea contravenienților. Această măsură crește eficiența sancțiunilor și reduce abandonul ilegal de deșeuri.