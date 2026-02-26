Reguli pentru pensie. Conform Codului Muncii, vechimea în muncă reprezintă perioada în care o persoană a activat ca salariat, indiferent de tipul contractului și de modul în care a fost remunerată. Cartea de muncă a fost documentul oficial care dovedea această vechime, dar și meseria, funcția ocupată și istoricul locurilor de muncă.

Deși din 2011 evidența s-a mutat în sistem electronic, carnetul de muncă rămâne esențial pentru perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010. Fără dovada acestor ani, stagiul de cotizare poate fi incomplet, iar pensia poate fi afectată.

Până la începutul anului 2011, cartea de muncă era documentul prin care orice angajat își putea dovedi activitatea profesională, salariile și vechimea acumulată. Din momentul eliminării acestui sistem, datele sunt înregistrate digital prin REVISAL.

Totuși, pentru anii anteriori lui 2011, carnetul de muncă rămâne documentul principal care atestă stagiul de cotizare. La depunerea dosarului de pensie, aceste perioade trebuie dovedite fie prin carnet, fie prin alte documente oficiale.

Codul Muncii prevede clar:

„Vechimea în muncă acumulată până la data de 31 decembrie 2010 poate fi reconstituită, la cererea persoanei, în cazul în care nu deține carnet de muncă la acea dată și nici alte dovezi eliberate de angajator, prin intermediul instanței judecătorești competente în soluționarea conflictelor de muncă, pe baza înscrisurilor sau altor probe care atestă existența raporturilor de muncă”.

Începând cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, Legea nr. 360/2023, obligația reconstituirii cărții de muncă prin instanță a fost eliminată în anumite situații.

Dacă datele din carnetul de muncă au fost deja preluate în arhiva electronică a Casei de Pensii și corespund cu documentele scanate, persoana poate valorifica vechimea fără a mai reface fizic documentul.

Condiția esențială este declararea pierderii, distrugerii sau furtului prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Dovada publicării trebuie păstrată și anexată la cererea de pensionare.

Indiferent dacă datele există sau nu în arhiva electronică, pierderea carnetului trebuie declarată oficial prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial.

Pentru persoanele fizice, publicarea este gratuită. După apariția anunțului, copia acestuia devine document justificativ pentru demersurile ulterioare.

Dacă informațiile nu se regăsesc în arhiva electronică a Casei de Pensii, reconstituirea vechimii se face pe baza adeverințelor de vechime.

Acestea pot fi eliberate de angajatori, lichidatori sau de Inspectoratele Teritoriale de Muncă, în baza unei cereri. La solicitare trebuie atașate copia Monitorului Oficial în care s-a publicat pierderea carnetului, actele de stare civilă și actele de studii.

Pentru perioadele în care angajatorul nu mai există, documentele pot fi identificate la Arhivele Naționale, la direcția județeană unde a funcționat societatea, sau la lichidatorii judiciari, dacă firma a intrat în faliment.

În 2026, evidența vechimii după 1 ianuarie 2011 se ține prin sistemul electronic REVISAL. Adeverința de vechime poate fi solicitată angajatorului sau Inspectoratului Teritorial de Muncă și se eliberează în termen de 15 zile de la depunerea cererii.

Pentru perioadele anterioare, dacă datele există deja în arhiva Casei de Pensii, acestea pot fi valorificate pe baza anunțului publicat în Monitorul Oficial, fără a mai fi necesară reconstituirea prin instanță.

Nu există costuri pentru publicarea anunțului privind pierderea sau furtul unui act în Monitorul Oficial, atunci când solicitantul este persoană fizică.

Cheltuielile pot apărea doar dacă este necesară o acțiune în instanță sau dacă sunt solicitate copii din arhive.

Dacă perioadele lucrate până la 31 decembrie 2010 nu sunt dovedite la momentul depunerii dosarului, pensia poate fi stabilită fără includerea tuturor anilor munciți. Ulterior, recalcularea este posibilă, dar poate dura, iar diferențele pot însemna luni întregi în care se încasează o sumă mai mică.

Verificarea din timp a stagiului de cotizare și clarificarea situației cărții de muncă rămân pași esențiali pentru a evita întârzieri și pierderi financiare la pensie.