În luna martie 2026, pensiile românilor vor fi plătite conform unui calendar oficial, dar cu o mică ajustare. Indiferent dacă pensia este primită prin transfer bancar sau prin Poșta Română, banii vor ajunge la pensionari conform unui program clar, astfel încât să nu apară întârzieri.

Cei care primesc pensia în conturi bancare vor avea banii pe 12 martie 2026, zi în care sumele vor fi virate și disponibile imediat după procesarea plăților de către bănci. Pentru pensionarii care aleg să primească pensia prin Poșta Română, distribuirea începe luni, 2 martie 2026, deoarece 1 martie este duminică. Poștașii vor aduce pensiile la domiciliu pe parcursul mai multor zile, în funcție de traseele stabilite, dar majoritatea pensionarilor vor primi banii în prima parte a lunii, așa cum se întâmplă de obicei.

Faptul că 1 martie 2026 cade duminică a determinat această mică modificare a calendarului. De regulă, pensiile sunt livrate chiar din prima zi a lunii, dar dacă aceasta este o zi nelucrătoare, plata se amână pentru prima zi lucrătoare, în acest caz 2 martie. Autoritățile nu au anunțat întârzieri sau schimbări suplimentare. Pentru comparație, în ianuarie pensiile au început să fie distribuite pe 8 ianuarie, după o întârziere de șapte zile cauzată de vacanța angajaților Poștei Române.

Pentru românii care primesc pensia pentru prima dată, banii vor fi virați între 13 și 17 martie 2026. Aceștia pot alege să primească pensia în cont bancar sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea făcută la depunerea dosarului de pensionare. Autoritățile atrag atenția că plățile depind de procesarea corectă a documentelor necesare. Totodată, nu sunt anunțate modificări ale sumei pensiilor pentru luna martie 2026.

Numărul pensionarilor din România a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. București rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară, având 467.225 de beneficiari.

