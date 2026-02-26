Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027. Potrivit spuselor sale, sunt suficienți bani la buget pentru creșterile anunțate. El a arătat că în 2025 s-au strâns cu 2,5 miliarde de euro mai mult decât în 2024.

„Este absolut necesar ca pensiile să fie indexate în 2027”, a spus Manole.

Într-o perioadă economică dificilă, ministrul a transmis că este absolut necesar ca pensiile să fie indexate în 2027 și a dat asigurări că acest lucru se va întâmpla. Majorarea ar urma să fie de 12%. Publicația Newsweek.ro a realizat un calcul pentru a arăta cu cât ar crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Potrivit sursei, ar fi nevoie de aproximativ 3,5 miliarde de euro pentru a acoperi creșterea de 12% pentru 4 milioane de pensii, pe tot anul 2027.

Conform simulării făcute de publicație, creșterile ar arăta astfel:

La o pensie de 1.281 lei, suma ar crește cu 165 lei, ajungând la 1.446 lei.

La o pensie de 1.500 lei, majorarea ar fi de 180 lei, iar pensia ar ajunge la 1.680 lei.

La o pensie de 2.000 lei, creșterea ar fi de 240 lei, iar pensia ar ajunge la 2.240 lei.

La o pensie de 3.000 lei, majorarea ar fi de 360 lei, iar pensia ar ajunge la 3.360 lei.

La o pensie de 4.000 lei, creșterea ar fi de 480 lei, iar pensia ar ajunge la 4.480 lei.

La o pensie de 5.000 lei, majorarea ar fi de 600 lei, iar pensia ar ajunge la 5.600 lei.

La o pensie de 6.000 lei, creșterea ar fi de 720 lei, iar pensia ar ajunge la 6.720 lei.

Pe scurt, indexarea de 12% este planificată pentru începutul anului 2027 și că există fondurile necesare pentru această majorare.

Florin Manole a anunțat că, de la 1 ianuarie 2027, contribuția la sănătate (CASS) nu va mai fi reținută din pensiile mai mari de 3.000 de lei. El a explicat că pensionarii care depășesc acest prag vor avea un dublu avantaj: pe lângă indexarea pensiei, vor păstra și banii care până acum erau opriți pentru contribuția la sănătate.

Ministrul a precizat că eliminarea CASS va însemna venituri mai mari pentru pensionari. De exemplu, o persoană care în prezent are o pensie de 4.000 de lei ar urma să primească aproximativ 100 de lei în plus, deoarece din 1 ianuarie 2027 nu i se va mai reține această contribuție. Astfel, venitul lunar va crește atât prin majorarea pensiei, cât și prin eliminarea taxei de sănătate.