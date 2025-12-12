Nicușor Dan a promulgat legea care aproba Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2025, menită să creeze cadrul legal pentru acordarea unui ajutor de stat către Complexul Energetic „Valea Jiului” – S.A. Documentul se referă la închiderea și securizarea minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni și Vulcan.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în data de 26 noiembrie și reglementează acordarea unui sprijin financiar în valoare maximă de 3,15 miliarde lei. Această sumă este destinată implementării etapizate a Planului de închidere a exploatărilor miniere, pe perioada 2025 – 31 decembrie 2032.

Sprijinul financiar oferit prin această lege este considerat esențial pentru finalizarea măsurilor prevăzute în plan, inclusiv lucrările de punere în siguranță a minelor și gestionarea impactului social asupra angajaților.

Ajutorul se acordă sub formă de granturi și are ca scop acoperirea cheltuielilor excepționale necesare pentru implementarea Planului de închidere a minelor din cadrul SCEVJ SA. Aceste cheltuieli includ atât lucrările pentru siguranța activității în subteran, cât și reabilitarea fostelor perimetre miniere.

Pe lângă acestea, granturile vor fi utilizate și pentru recultivarea solurilor de suprafață, dar și pentru plăți compensatorii acordate personalului care urmează să își piardă locul de muncă, precum și pentru programele de reconversie profesională.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc reducerea riscurilor de mediu și sociale generate de închiderea exploatărilor miniere și asigurarea unui cadru organizat pentru gestionarea tranziției economice și profesionale a angajaților afectați.

Conform legii promulgate, ajutorul de stat sub formă de granturi pentru închiderea și punerea în siguranță a zăcământului de huilă, inclusiv ecologizarea perimetrelor miniere, se acordă anual de la bugetul de stat. Fondurile sunt distribuite prin bugetul aprobat Ministerului Energiei, în limita sumelor prevăzute pentru această destinație.

Astfel, acordarea granturilor va respecta prevederile bugetare anuale, ceea ce asigură un flux constant de finanțare pentru derularea Planului de închidere a minelor. Această procedură permite monitorizarea eficientă a cheltuielilor și evitarea eventualelor întârzieri în realizarea lucrărilor esențiale pentru securitatea minelor.

Pentru anul 2025, legea prevede o alocare sub formă de granturi de aproximativ 606,7 milioane lei. Fondurile sunt repartizate pe mai multe categorii de cheltuieli, astfel încât să acopere toate aspectele necesare implementării Planului de închidere.

Astfel, banii vor fi utilizați pentru plățile compensatorii acordate angajaților care își pierd locul de muncă, pentru programele de reconversie profesională și pentru lucrările care vizează siguranța activității în subteran. De asemenea, fondurile vor acoperi costurile legate de reabilitarea fostelor exploatări miniere și de recultivarea solurilor de suprafață.

Prin această structurare, se asigură că resursele financiare sunt folosite în mod echilibrat, pentru a răspunde atât necesităților de mediu, cât și celor sociale ale comunităților afectate de închiderea minelor.