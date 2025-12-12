Fundația Romanian Business Leaders a reacționat public în urma investigației recente realizate de Recorder, care a readus în atenția societății românești problemele profunde legate de funcționarea justiției. Potrivit RBL, slăbirea încrederii în actul de justiție reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru statul român, cu efecte directe asupra democrației și economiei.

„Fără justiție independentă nu există nici democrație, nici economie funcțională”, se arată în comunicatul organizației, care subliniază că dezvăluirile din spațiul public nu indică doar posibile abuzuri punctuale, ci scot la lumină o problemă structurală: fragilizarea credibilității uneia dintre puterile fundamentale ale statului.

În mesajul transmis, Romanian Business Leaders se adresează direct magistraților care își exercită profesia cu onestitate, reafirmând sprijinul societății civile și al mediului de afaceri.

„Curajul vostru este esențial. Nu sunteți singuri”, transmite RBL, adăugând că România are nevoie de magistrați care să vorbească deschis, să acționeze și să își apere profesia și principiile.

Organizația subliniază că presiunile din sistem pot fi uriașe, iar riscul de izolare este real, însă magistrații integri trebuie să știe că au sprijinul societății. „Societatea românească are nevoie de voi. Mediul de afaceri are nevoie de voi. Democrația are nevoie de voi”, se mai arată în apel.

Totodată, RBL îndeamnă instituțiile judiciare și asociațiile profesionale ale magistraților să ia poziție și să solicite clarificări și investigații rapide acolo unde există suspiciuni de nereguli, subliniind că „tăcerea nu poate fi o soluție”.

Fundația adresează un apel distinct Președintelui României și Prim-ministrului, cerându-le să folosească toate instrumentele legale și constituționale pentru a restabili încrederea publicului în sistemul judiciar.

„Reconstruiți încrederea românilor în justiție”, este mesajul transmis de RBL, care consideră că momentul actual este unul critic pentru funcționarea statului.

Printre măsurile indicate de organizație se numără susținerea unor investigații riguroase și independente privind faptele semnalate public, inițierea sau sprijinirea unor modificări legislative pentru corectarea eventualelor derapaje structurale, consolidarea mecanismelor de transparență și meritocrație, precum și protejarea magistraților care își exercită profesia cu integritate sau își exprimă opiniile în mod liber.

Romanian Business Leaders avertizează că lipsa unei justiții credibile are consecințe directe asupra economiei. „Fără justiție nu există economie funcțională”, se arată în comunicat, precizând că un stat în care regulile nu sunt aplicate corect și egal este un stat în care investițiile scad, antreprenorii își pierd încrederea, iar competiția și inovația sunt afectate.

În final, organizația subliniază că responsabilitatea acestui moment va fi evaluată de generațiile viitoare: „Generațiile viitoare ne vor judeca nu după confortul tăcerii, ci după curajul vocii noastre”.

Fundația Romanian Business Leaders este o organizație nepartizană a antreprenorilor și intraprenorilor, care dezvoltă proiecte cu impact social și susține o societate bazată pe democrație liberală, economie de piață și bună guvernare, având ca obiectiv dezvoltarea durabilă a României.