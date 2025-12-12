Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturi (CSM) a anunțat, vineri, că a hotărât sesizarea Inspecției Judiciare pentru „efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”. Decizia vine în contextul controversei generate de documentarul care aduce acuzații grave privind funcționarea justiției din România.

Potrivit unor magistrați considerați reformiști, Inspecția Judiciară ar fi folosită ca instrument de „teroare” și „intimidare” în interiorul sistemului judiciar. Aceștia susțin că mecanismele disciplinare sunt utilizate pentru a reduce la tăcere vocile critice.

Inspecția Judiciară este percepută de o parte a magistraților ca făcând parte dintr-o grupare asociată cu Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a transmis oficial Secția pentru judecători a CSM.

Cu o zi înainte, Secția pentru judecători a CSM a ieșit public în apărarea Liei Savonea, acuzând jurnaliștii de existența „un plan bine stabilit” de „destablizare a puterii judecătorești”. Poziția instituției a alimentat și mai mult tensiunile deja existente în interiorul sistemului judiciar, în contextul dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Conferința de presă organizată joi de conducerea Curții de Apel București, menită să răspundă criticilor apărute în spațiul public, a debutat cu o intervenție neașteptată și extrem de dură a judecătoarei Raluca Moroșanu. Aceasta a criticat deschis conducerea instanței și a declarat că magistrații sunt supuși unor presiuni constante.

Judecătoarea s-a solidarizat cu Laurențiu Beșu, magistratul care a formulat critici la adresa șefilor justiției în documentarul Recorder, susținând că afirmațiile acestuia reflectă realitatea din sistem.

„Sunt judecător la secția 1 penală cu 26 de ani de magistratură. Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ce a declarat este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de nici un fel. Suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare. O situație toxică și încordată. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, am fost toată viața magistrat”, a afirmat Raluca Moroșanu, chiar înainte ca președinta Curții de Apel București să ia cuvântul.

Tensiunile din sistem au generat o reacție amplă de solidaritate. Aproape 180 de magistrați au semnat, joi seara, un mesaj public de susținere pentru judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu. Mesajul a fost făcut public de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova.

„Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesaj.

Decizia CSM de a sesiza Inspecția Judiciară, coroborată cu reacțiile dure ale magistraților din instanțe, scoate la iveală un conflict profund în interiorul sistemului judiciar. Documentarul Recorder a amplificat o dezbatere latentă despre independența justiției, mecanismele de control disciplinar și limitele libertății de exprimare pentru magistrați, o dezbatere care, potrivit reacțiilor recente, este departe de a se fi încheiat.