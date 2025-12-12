Călin Georgescu a reacționat public după difuzarea documentarului Recorder, susținând că informațiile apărute confirmă necesitatea unei reforme radicale a justiției. Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a afirmat că adevărul iese la iveală în timp, spre deosebire de minciună, care acționează în grabă.

„Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă”, a scris Călin Georgescu.

În opinia sa, concluziile care se conturează în spațiul public după apariția documentarului arată că sistemul judiciar trebuie reconstruit de la bază.

„Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii – în special acea parte care a anulat alegerile!”, a mai transmis Georgescu.

Mesajul său vine în contextul dezbaterilor generate de documentarul realizat de Recorder, care a readus în atenția opiniei publice decizii controversate și modul de funcționare al unor instituții-cheie ale statului.

Postarea lui Călin Georgescu a fost distribuită și comentată pe rețelele sociale, alimentând discuțiile despre independența justiției, responsabilitatea instituțională și impactul deciziilor judiciare asupra proceselor democratice.

Recorder a publicat documentarul intitulat „Justiţie capturată”, un material amplu despre starea sistemului judiciar din România, despre care jurnaliștii susțin că încearcă să explice mecanismele complexe prin care justiția, unul dintre pilonii esențiali ai unui stat democratic, ar fi ajuns sub influența unui grup de interese format din magistrați și politicieni. Potrivit autorilor, mărturiile din interiorul sistemului prezentate în documentar sunt „de o gravitate fără precedent”.

Apariția materialului a generat reacții din partea autorităților. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat la Digi 24 că presa are dreptul de a prezenta puncte de vedere și de a aduce subiecte sensibile în spațiul public, însă a subliniat că eventualele măsuri trebuie luate în mod instituțional și obiectiv. Oficialul a admis totodată că nu a reușit să urmărească în întregime documentarul realizat de Recorder.

La rândul său, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis un mesaj ferm, afirmând că „ne aflăm, din păcate, în faţa unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiţiei, construită pe declaraţii anonime şi pe acuzaţii prezentate ca adevăruri, fără a fi susţinute de fapte verificate”. În același timp, aceasta a recunoscut că „situaţia sistemului judiciar este serioasă şi nu poate fi ignorată”.

Ecourile documentarului nu s-au limitat la reacții oficiale. După difuzarea materialului Recorder, pagina de Facebook „Protest pentru o justiţie independentă” a anunțat organizarea unei manifestații în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, semn că subiectul a reaprins dezbaterea publică privind funcționarea și credibilitatea justiției din România.