Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat recent la controversele stârnite de documentarul Recorder și de scrisoarea deschisă semnată de mai mulți magistrați, în care aceștia își exprimau solidaritatea cu colegii implicați în material. Acesta subliniază că orice formă de presiune sau represalii asupra persoanelor care semnalează disfuncționalități în sistemul judiciar este inacceptabilă.

”Față de evoluțiile publice privind documentarul Recorder și de recenta scrisoare a unui număr semnificativ de magistrați, de solidarizare cu colegii care au participat la documentar, ca ministru al justiției și membru de drept în CSM fac următoarele observații: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru ca ar sesiza aspecte care, în opinia sa ,constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați , putând fi confirmate sau infirmate factual. Ca ministru și membru CSM voi acționa, cu respectarea legii și a independenței justiției, pentru a clarifica aceste acuzații aduse în documentar”, a precizat ministrul Radu Marinescu.

Ministrul a mai remarcat că diversitatea opiniilor în cadrul magistraturii este firească, având în vedere natura competitivă și electivă a unor funcții de conducere și a desemnării în CSM. Totuși, diferențele de opinie nu trebuie să genereze măsuri punitive sau revanșarde.

”Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere. Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, a mai adăugat acesta.

Radu Marinescu a subliniat că, de la preluarea mandatului, nu a primit sesizări privind persecuții sau nereguli în funcționarea CSM ori în procedurile de selecție pentru funcții de conducere. Orice magistrat care identifică astfel de situații poate să le semnaleze atât public, cât și autorităților competente, inclusiv Ministerului Justiției.

”De când sunt ministru al justiției nu am primit nici o sesizare a vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă menționată. Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cat timp ministrul este membru CSM. De când sunt ministru al Justiției nu am primit nici o sesizare a unui magistrat ca ar exista nereguli privind desfășurarea activității CSM, privind alegerile pentru acest organism sau cu privire la desfășurarea concursurilor sau procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere”, a mai spus acesta.

Ministrul a reamintit și contextul legislativ: legile justiției adoptate în 2022 au primit evaluări pozitive la nivel european, fiind incluse și în PNRR ca jaloane finanțabile. Modernizarea cadrului normativ se face în acord politic între partidele coaliției și pe baza informațiilor reale și obiective, cu respectarea standardelor europene și a concluziilor rapoartelor privind statul de drept.

Marinescu afirmă că Ministerul Justiției gestionează acest proces cu responsabilitate, pentru a asigura atât legalitatea, cât și accesul României la fondurile europene prevăzute prin PNRR.