Romsilva va trece printr-o reorganizare majoră, reducând numărul direcțiilor regionale de la 41 la 19. Măsura, avizată favorabil de Consiliul Economic și Social, face parte din proiectul de Hotărâre a Guvernului inițiat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și vizează modernizarea managementului silvic și creșterea transparenței în conducerea instituției.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că reorganizarea va introduce criterii clare de performanță și concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

Această măsură răspunde situației actuale în care unii directori silvici își desfășoară activitatea în posturi pe termen nelimitat, unii chiar de 20-30 de ani, fără evaluări periodice sau responsabilitate pentru ilegalități în tăierile de păduri.

”Această reorganizare, aşa cum există astăzi o înţelegere între toate partidele din coaliţie, va presupune trecerea la 19 direcţii regionale. De la 41 de direcţii la 19 direcţii. Hotărârea va introduce criterii de performanţă şi concursuri pentru ocuparea funcţiilor de conducere”, a afirmat, recent, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Toți directorii direcțiilor silvice regionale vor trebui să susțină concursuri pentru posturile de conducere. Contractele vor fi contracte de mandat cu o durată de maximum 5 ani, reevaluabile în funcție de performanță.

”Asta înseamnă că directorii direcţiilor silvice regionale vor da concurs. Cine va fi câştigător va semna un contract de muncă. Atenţie, un contract de mandat. Şi este foarte diferit şi important, întrucât contractul de mandat se poate prelungi până la maximum 5 ani. Şi, dacă mai poate să obţină încă o dată postul la concurs, nu mai poate avea încă 5 ani”, a mai spus Buzoianu. ”Noi, astăzi, avem directori silvici care sunt de 20-30 de ani în direcţii silvice, pe contract de muncă, şi au rămas aşa, pe termen nedeterminat, fără să facă absolut nimic. Sau, poate mai rău, întorcând ochii la ilegalităţi şi la tăierile ilegale. Deci, vor fi concursuri, în urma concursului se vor semna contracte de mandat, iar contractele respective vor avea criterii de performanţă ataşate. În fiecare an se va analiza criteriul de performanţă, îndeplinirea lui. Dacă nu se îndeplinesc criteriile de performanţă, nu vor mai putea să o continue”

Reforma a stârnit opoziție din partea Federației Sindicatelor Silva, care se teme de efectele concedierilor și de reducerea capacității Romsilva de a gestiona pădurile.

”Această reorganizare nu înseamnă eficienţă. Înseamnă concedieri. Înseamnă blocaje. Înseamnă slăbirea capacităţii statului de a-şi gospodări şi apăra pădurile”, afirmau sindicaliştii.

Deși ministrul Mediului estima la începutul lunii februarie adoptarea rapidă a Hotărârii de Guvern, procesul legislativ nu s-a finalizat încă. Reorganizarea Romsilva urmează să fie implementată progresiv, iar noile direcții regionale vor fi funcționale după desemnarea directorilor prin concurs.