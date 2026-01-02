Victor Negrescu a precizat că, la finalul anului trecut, a avut o întâlnire de lucru cu comisarul european pentru Bugete, Piotr Serafin, în care au fost discutate principalele provocări legate de utilizarea fondurilor europene.

Contextul este unul complex, care include necesitatea asigurării unor fonduri suficiente pentru bugetul european, finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual, dar și capacitatea României de a atrage și folosi eficient resursele europene.

Eurodeputatul social-democrat a subliniat că obiectivul său rămâne acela de a contribui activ la atragerea unui volum cât mai mare de fonduri europene pentru România. Totodată, a atras atenția că simpla bifare a proiectelor sau concentrarea exclusivă pe rata de absorbție nu sunt suficiente. În viziunea sa, fondurile europene nu trebuie tratate ca un exercițiu contabil sau ca o cursă lipsită de sens pentru cheltuirea banilor.

Victor Negrescu consideră că fondurile europene trebuie să fie utilizate pentru a rezolva problemele structurale ale României, pentru a consolida statul, economia și comunitățile locale și pentru a lăsa în urmă rezultate durabile. Printre acestea se numără dezvoltarea infrastructurii, îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea competențelor și consolidarea încrederii în instituții.

În acest context, eurodeputatul a subliniat nevoia de prioritizare, coerență și curaj în luarea deciziilor. El a arătat că România are nevoie de proiecte bine gândite, de decizii rapide și de o legătură reală între instituțiile europene de la Bruxelles și realitatea din teren.

„2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România: fonduri suficiente pentru bugetul european, finalizarea PNRR, negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual şi capacitatea României de a atrage şi folosi inteligent fondurile europene. La final de an am avut o întâlnire de lucru cu Comisarul European pentru Bugete, Piotr Serafin, într-un moment în care miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum îi transformăm în rezultate reale pentru oameni şi economie. Mesajul meu este clar: voi continua să fac tot ceea ce trebuie pentru a mă asigura că România atrage cât mai mulţi bani europeni, dar nu este suficient doar să bifăm proiecte. Fondurile europene nu sunt un exerciţiu contabil şi nici o cursă de absorbţie fără sens”, a transmis Victor Negrescu, vicepreşedinte al PSD.

Victor Negrescu a amintit și rolurile pe care le îndeplinește la nivel european, menționând că este raportor pentru implementarea PNRR, membru al comisiei de monitorizare a mecanismului de redresare din Parlamentul European, raportor pe dosare-cheie ale viitorului Cadru Financiar Multianual și coordonator, la nivelul social-democraților europeni, al grupului de lucru dedicat acestor teme. Potrivit acestuia, activitatea este intensă, iar negocierile sunt dificile, însă importanța mizei impune seriozitate și asumare.

În final, eurodeputatul PSD a subliniat că anul 2026 nu ar trebui să fie perceput ca un simplu an al cheltuirii fondurilor europene, ci ca un moment în care România să demonstreze că poate construi corect și eficient folosind resursele disponibile.