Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, într-o conferință de presă internațională că, în opinia sa, ordinea mondială liberală s-a încheiat în anul 2025 și că lumea a intrat într-o „eră a națiunilor”. El a explicat că anul 2025 a fost foarte aglomerat pentru el, deoarece a participat la 82 de întâlniri cu șefi de stat și de guvern și la 25 de summit-uri.

Orban a mai afirmat că, în anul precedent, a devenit clar pentru toată lumea că s-a încheiat o etapă importantă în politica internațională. El a considerat că revenirea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii a pus capăt definitiv așa-numitei ordini mondiale liberale, ale cărei reguli nu mai funcționează.

Orban a susținut că acest moment a deschis „era națiunilor” și a adăugat că Ungaria ar fi anticipat această schimbare încă din anul 2010. Orban a zis că, în Europa, cea mai importantă decizie din 2026 va fi alegerea între război și pace și a subliniat că rolul guvernului ungar este să țină țara departe de pericolele unui război.

Orban a precizat că, pe lângă război, cele mai mari probleme ale anului 2026 vor fi energia și migrația. Orban a explicat că suveranitatea unei țări depinde tot mai mult de accesul la energie, care este importantă atât pentru siguranța națională, cât și pentru dezvoltarea tehnologică.

El a afirmat că Ungaria are energie suficientă, că este sigură și independentă din acest punct de vedere și că poate produce cantitățile necesare pentru a-și dezvolta capacitățile.

Totuși, Orban a spus că unele reguli impuse de Bruxelles în domeniul petrolului și gazelor sunt dăunătoare pentru Ungaria. El a precizat că guvernul ungar se opune acestor reguli prin mijloace legale și politice. Premierul Ungariei a punctat că o altă problemă importantă în 2026 va fi aplicarea pactului european privind migrația.

Viktor Orban a subliniat că poziția Ungariei nu s-a schimbat și că țara nu va primi migranți, nu va construi tabere pentru refugiați și nu își va modifica politica de protejare a granițelor. Orban a adăugat că Ungaria nu vrea să devină o țară de imigranți și că nu acceptă ca Bruxelles-ul să decidă cine ar trebui să locuiască în țară.

În legătură cu o posibilă vizită a președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, Orban a spus că nu este momentul potrivit deoarece în prezent nu există probleme comune importante care să fie discutate între cele două țări. În luna octombrie, Donald Trump urma să aibă discuții cu Putin la Budapesta, însă această întâlnire nu a mai avut loc.

Orban a declarat că intervenția SUA în Venezuela ar putea avea efecte pozitive asupra piețelor energetice mondiale. El a explicat că, în opinia sa, SUA și Venezuela ar putea ajunge să controleze împreună o mare parte din rezervele globale de petrol.

Orban a făcut referire la intervenția militară a SUA în Venezuela, despre care s-a spus că a fost cea mai mare acțiune americană din America Latină de la invazia din Panama din 1989. Potrivit informațiilor, forțe speciale americane au intervenit la Caracas, l-au reținut pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și l-au dus la New York, unde urmează să fie judecat pentru acuzații de narcoterorism.

Potrivit lui Orban, Trump a decis să excepteze Ungaria de la sancțiunile americane privind energia rusească pentru anul 2026, care este an electoral în Ungaria. El a reamintit că Trump a fost clar în privința dorinței SUA de a obține acces la resursele petroliere ale Venezuelei.

Orban a explicat că, din punctul de vedere al Ungariei, este important faptul că SUA și Venezuela ar putea controla aproximativ 40–50% din rezervele mondiale de petrol, ceea ce ar da acestor țări puterea de a influența prețurile energiei la nivel global. El a adăugat că există șanse ca situația energetică mondială să devină mai favorabilă pentru Ungaria, lucru pe care l-a considerat o veste bună.

Textul mai arată că Budapesta a nemulțumit mai multe state din Uniunea Europeană și NATO prin faptul că a continuat să importe petrol și gaze din Rusia. Deși Guvernul Orban a transmis că aceste importuri sunt încă necesare, a luat în același timp măsuri pentru a-și diversifica sursele de energie.

În acest context, compania de stat MVM a semnat în luna decembrie un contract pe cinci ani cu firma americană Chevron pentru furnizarea a două miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate.