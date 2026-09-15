S-a stins o voce emblematică a muzicii franceze. Catherine Ringer, solista Les Rita Mitsouko, răpusă de o boală agresivă

Catherine Ringer, una dintre vocile reprezentative ale muzicii franceze și cofondatoare a formației Les Rita Mitsouko, a murit la vârsta de 68 de ani. Decesul a survenit în noaptea de 14 septembrie 2026, după ce artista s-a confruntat cu o formă de cancer cu evoluție rapidă. Informația a fost transmisă AFP de copiii cântăreței.

Familia artistei a precizat că aceasta a fost afectată de „un cancer brusc și agresiv”. Dispariția sa încheie o carieră de câteva decenii în care Catherine Ringer a devenit cunoscută atât prin Les Rita Mitsouko, cât și prin proiectele pe care le-a continuat după moartea partenerului său artistic, Fred Chichin.

Născută în 1957, la Suresnes, în apropiere de Paris, Catherine Ringer provenea dintr-o familie marcată profund de istoria celui de-Al Doilea Război Mondial. Tatăl său, Sam Ringer, evreu așkenaz originar din Polonia, a supraviețuit deportării în mai multe lagăre de concentrare. Artista avea să evoce povestea acestuia în cântecul „C’était un homme”, inclus pe albumul „Cool Frénésie”.

Un moment decisiv în cariera sa a venit în 1979, când l-a cunoscut pe Fred Chichin. Cei doi au devenit parteneri atât în viața personală, cât și pe scenă și au pus bazele proiectului Les Rita Mitsouko.

Formația și-a construit o identitate greu de încadrat într-un singur gen muzical. Rock-ul, muzica pop, funk-ul, elementele electronice și chanson-ul francez s-au regăsit într-un stil care i-a diferențiat rapid pe cei doi de alte nume ale scenei franceze.

Consacrarea a venit în anii ’80, odată cu succesul piesei „Marcia Baïla”. Melodia a devenit una dintre creațiile definitorii ale duo-ului și a contribuit la transformarea Les Rita Mitsouko într-un nume important al muzicii franceze.

Au urmat piese precum „Andy”, „C’est comme ça” și „Les Histoires d’A”. Pe lângă muzică, formația s-a remarcat prin videoclipuri și apariții scenice cu o estetică aparte.

Catherine Ringer a trecut printr-un moment dificil în noiembrie 2007, când Fred Chichin a murit la numai 53 de ani, tot în urma unui cancer.

Artista nu s-a retras însă din muzică. A început o nouă etapă a carierei sale, lansând proiecte solo și continuând să interpreteze pe scenă cântecele care au făcut cunoscut Les Rita Mitsouko.

Activitatea sa artistică a continuat până în 2026. În februarie, Ringer a urcat din nou pe scenă la Paris și avea în plan să continue seria de spectacole dedicate inclusiv repertoriului construit alături de Fred Chichin.

Moartea lui Catherine Ringer marchează dispariția uneia dintre figurile distinctive ale scenei muzicale franceze din ultimele decenii. Vocea sa, aparițiile scenice și repertoriul Les Rita Mitsouko au rămas asociate unei perioade în care duo-ul a adus un stil neconvențional în muzica pop și rock franceză.