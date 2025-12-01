Nicola Pietrangeli s-a născut pe 11 septembrie 1933, la Tunis, dintr-un tată italian și o mamă de origine rusă. După expulzarea familiei sale din Tunisia, s-a stabilit la Roma, oraș care avea să devină centrul carierei sale sportive. El rămâne singurul jucător italian inclus în World Tennis Hall of Fame, o recunoaștere a impactului său asupra tenisului mondial.

De-a lungul carierei, Pietrangeli a fost considerat printre cei mai buni zece jucători de tenis din lume în perioada 1957–1964, într-o epocă în care ierarhiile internaționale erau realizate de jurnaliștii de specialitate.

Cea mai mare parte a succesului său a fost legată de zgura de la Roland Garros. Nicola Pietrangeli a câștigat de două ori turneul parizian, în 1959 și 1960, devenind primul italian care a cucerit un titlu de Grand Slam. În acei ani, a fost clasat pe locul al treilea la nivel mondial.

El a mai jucat alte două finale la Roland Garros, pierdute în fața spaniolului Manuel Santana, în 1961 și 1964. În total, a adunat 48 de titluri la simplu în carieră. Pe lângă succesele de la Paris, a câștigat trei titluri la Monte Carlo și două titluri la turneul Internaționali d’Italia. La Wimbledon, a ajuns până în semifinale în ediția din 1960.

Nicola Pietrangeli deține un record mondial în Cupa Davis, competiție în care a disputat 164 de meciuri, la simplu și dublu. Bilanțul său cuprinde 78 de victorii la simplu și 42 la dublu, pentru un total de 120 de meciuri câștigate.

Deși nu a reușit să câștige trofeul ca jucător, pierzând finalele din 1960 și 1961 în fața Australiei, el a avut un rol esențial în istoria competiției pentru Italia. În 1976, a fost căpitanul echipei care a adus Italiei prima victorie în Cupa Davis.

Ultimele luni din viața fostului campion au fost marcate de probleme personale și de sănătate. El s-a confruntat cu moartea fiului său, Giorgio, fost campion la surf, decedat în luna iulie, la 59 de ani, după o lungă boală. Pietrangeli se afla internat la Policlinica Gemelli pentru investigații medicale în momentul în care a aflat vestea.

Federația italiană de tenis a transmis că tenisul italian își pierde simbolul, amintind că Pietrangeli a fost singurul italian inclus în Hall of Fame. Organizatorii turneului ATP Masters 1000 de la Roma au anunțat că își iau rămas bun de la o adevărată legendă. Unul dintre cele mai cunoscute terenuri de la Foro Italico poartă numele lui Nicola Pietrangeli încă din anul 2006.

„Tenisul italian îşi plânge simbolul. Singurul italian inclus în Hall of Fame, Nicola Pietrangeli, a murit la vârsta de 92 de ani”, a scris FITP.

Il tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. pic.twitter.com/aiLiJVCIjz — FITP (@federtennis) December 1, 2025