Roland-Garros 2026: Premiile în bani pentru finaliști și câștigători, un nou record
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Turneul de la Roland-Garros 2026 se apropie de final, iar premiile în bani pentru câștigători și finaliști au fost anunțate, marcând o creștere importantă față de ediția precedentă.
Fiecare învingător, atât la masculin cât și la feminin, va primi suma de 2,8 milioane de euro, reprezentând o majorare de 9,5% comparativ cu anul 2025. Această sumă este însoțită de 2.000 de puncte ATP sau WTA, esențiale pentru clasamentul mondial.
Premii totale și sume pentru finaliști
Fondul total de premiere pentru ediția din 2026 a ajuns la 61,723 milioane de euro, un record pentru turneul parizian pe terenurile de zgură. Finaliștii care nu vor reuși să câștige vor pleca acasă cu 1,4 milioane de euro fiecare.
Premii pentru semifinaliști și sfertfinaliști
Jucătorii care vor ajunge în semifinalele competiției vor primi câte 750.000 de euro, cu 60.000 mai mult decât anul trecut. Cei eliminați în sferturile de finală vor încasa 470.000 de euro.
Finala feminină a fost câștigată recent de Mirra Andreeva, iar finala masculină se va disputa între Flavio Cobolli și Alexander Zverev, ambii urmând să își dispute primul titlu de Grand Slam din carieră.
Aceste creșteri în premiile oferite reflectă prestigiu tot mai mare al turneului și interesul crescând pentru competiția de la Roland-Garros.
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Popescu Daniela, jurnalist cu peste 10 ani de activitate, a scris articole din domeniul social, cultural, medical, economic. A colaborat cu mai multe publicatii printre care enumeram Evenimentul zilei, Animal Zoo, Capital, Evz Monden.
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