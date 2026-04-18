Administrația condusă de Donald Trump a extins temporar derogarea care permite comercializarea petrolului rusesc transportat pe mare, în ciuda criticilor venite din Congres și din partea unor aliați occidentali.

Măsura, adoptată inițial luna trecută, a fost prelungită pentru încă aproximativ o lună, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Derogarea emisă de Departamentul Trezoreriei al SUA permite statelor să achiziționeze petrol și produse petroliere rusești încărcate pe nave până la data de 16 mai, cu excepția tranzacțiilor care implică Iran, Cuba și Coreea de Nord.

Casa Albă justifică măsura prin necesitatea stabilizării piețelor energetice, afectate puternic de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Pe măsură ce negocierile (cu Iranul) se accelerează, Trezoreria dorește să se asigure că petrolul este disponibil pentru cei care au nevoie de el”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei.

Decizia vine după ce mai multe state, în special din Asia, au cerut Washingtonului să permită accesul la surse alternative de aprovizionare, în contextul șocului energetic global.

Hotărârea vine la doar două zile după ce secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, anunțase contrariul.

Acesta declarase că SUA nu intenționează să prelungească suspendarea sancțiunilor asupra petrolului rusesc și nici derogarea pentru petrolul iranian.

Pe fondul evoluțiilor recente, prețurile globale ale petrolului au înregistrat o scădere de aproximativ 9%, ajungând în jurul valorii de 90 de dolari pe baril.

Această evoluție a fost determinată și de redeschiderea temporară a Strâmtorii Ormuz de către Iran, un punct-cheie pentru transportul petrolului din Golful Persic.

Totuși, potrivit Agenția Internațională pentru Energie, conflictul a generat deja cea mai gravă perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie.

Conflictul, ajuns în a opta săptămână, a provocat distrugeri masive în sectorul energetic din Orientul Mijlociu.

Peste 80 de instalații petroliere și de gaze au fost avariate, iar Iranul a avertizat că ar putea închide din nou Strâmtoarea Ormuz dacă blocada navală americană va continua.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru administrația Donald Trump, în condițiile în care prețurile ridicate la energie reprezintă o problemă majoră pentru republicani înaintea alegerilor din noiembrie.

În plus, liderul de la Casa Albă a fost supus unor presiuni directe din partea partenerilor internaționali.

Potrivit unor surse, statele participante la reuniunile Grupul celor 20, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional au cerut Washingtonului să prelungească derogările pentru a evita o criză energetică globală.

De asemenea, subiectul petrolului a fost discutat într-o convorbire telefonică între Donald Trump și premierul Indiei, Narendra Modi.

Decizia a fost contestată de congresmeni din ambele partide, care susțin că astfel de derogări pot ajuta indirect economiile Rusiei și Iranului.

În același timp, există temeri că măsura ar putea submina eforturile Occidentului de a reduce veniturile Moscovei din exporturile de energie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că nu este momentul pentru relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Experții avertizează că situația pieței energetice globale rămâne extrem de fragilă.