Dumitru-Dorin Prunariu, personalitate marcantă a științei românești și primul român care a zburat în spațiu, traversează un moment dificil din cariera sa, după ce a fost sancționat de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI). Prunariu a demarat o acțiune în justiție împotriva acestei decizii, care include restricții severe și acuză Ministerul Cercetării de nereguli în evaluarea cazului său.

În 2023, un raport al Corpului de Control al Ministerului Cercetării a identificat un presupus conflict de interese, acuzându-l pe Prunariu că a deținut concomitent funcții ce ar fi favorizat accesul la informații strategice. Acesta a fost acuzat că, în calitate de director SP2 infrastructură în cadrul Agenției Spațiale Române (ROSA), a avut legături directe cu Asociația Română pentru Tehnologie și Industrie Spațială (ROMSPACE), care ar fi beneficiat de finanțări din programul STAR coordonat de ROSA.

Potrivit raportului, această situație ar fi încălcat Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetare. În consecință, Consiliul Național de Etică a decis:

Astronautul neagă categoric orice implicare în activități neetice, susținând că decizia Consiliului este abuzivă și nefondată. Prunariu afirmă că nu a fost invitat să-și prezinte punctul de vedere înainte ca sancțiunea să fie pronunțată și că raportul conține numeroase erori.

Dumitru Prunariu a spus că „se afirmă că sunt asociat în asociatia ROMSPACE, nefiind în fapt niciodată asociat (vezi extrasul atasat din Registrul asociațiilor). Se afirmă chiar că am fondat ROMSPACE (pag. 9 din decizie). În ROMSPACE am devenit doar angajat din 2013, conform CIM atasat, an în care am și ieșit din orice poziție în programul STAR, desfășurat în perioada 2012-2019, iar înainte de a avea vreun raport de muncă cu ROMSPACE am ieșit și din Consiliul Științific al ROSA (totul poate fi documentat).”, a într-o reacție pentru G4Media.ro.