Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Victor Piedone Popescu, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), sub acuzația de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.

Potrivit rechizitoriului DNA, la data faptei, pe 7 martie 2025, în calitate de președinte al ANPC, Cristian Popescu Piedone ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în Sinaia faptul că funcționari din cadrul instituției urmau să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la unitatea de cazare, inclusiv obiectivele specifice ale verificării.

Scopul acestei acțiuni ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru eventualele nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

Procurorii susțin că Piedone i-ar fi oferit reprezentantului hotelului indicații clare cu privire la modul în care să pregătească spațiile din unitatea hotelieră ce urmau să fie supuse verificării de către funcționarii ANPC, pentru a se asigura conformitatea acestora.

Ulterior acestei informări confidențiale, reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a preveni constatarea de către controlori a unor încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. În consecință, în urma controlului efectiv, unitatea de cazare din Sinaia nu a fost sancționată de reprezentanții ANPC.

Cazul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive a controlului judiciar, sub care se află inculpatul.

Reamintim că, la data de 23 iulie 2025, Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din funcția de președinte al ANPC, prin decizia premierului de la acea dată, Ilie Bolojan. Hotărârea a fost luată după analizarea actelor primite de la ANPC și DNA, care indicau imposibilitatea acestuia de a-și mai îndeplini atribuțiile de serviciu.

DNA anunțase oficial pe 22 iulie că Piedone a fost plasat sub control judiciar și că nu are dreptul de a-și exercita funcția.

Potrivit stenogramelor apărute ulterior, Piedone ar fi folosit telefonul șoferului său pentru a-l contacta pe reprezentantul hotelului și pentru a-l avertiza în legătură cu inspecția iminentă, oferindu-i instrucțiuni privind modul de pregătire a spațiilor.

În urma plasării sub control judiciar, Cristian Popescu Piedone s-a prezentat la sediul Poliției Bragadiru pentru a i se aduce la cunoștință obligațiile pe care le avea de îndeplinit în cadrul acestei măsuri preventive.