Varianta de ocolire Comarnic, o șosea de aproape 6 kilometri, ar trebui să ajute la descongestionarea traficului în oraș, unul dintre punctele critice de pe DN1. Noua rută, cu câte o bandă pe sens, promitea să reducă timpii de așteptare pentru miile de mașini care tranzitează zilnic zona.

Construcția a demarat în urmă cu un an și jumătate, însă termenele prevăzute în contract au fost depășite. Pe lângă faptul că unele exproprieri și avize nu au fost obținute la timp, traseul a fost afectat de alunecări de teren. Acestea au necesitat lucrări suplimentare de consolidare, ceea ce a blocat mai multe tronsoane.

Unul dintre cele mai dificile puncte de execuție este viaductul care pornește din DN1 și traversează atât râul Prahova, cât și calea ferată. Proiectul prevede ca structura să continue pe marginea unui deal, zonă unde constructorii au întâmpinat dificultăți tehnice majore.

Filmările din dronă arată că în anumite sectoare șantierul a avansat vizibil, dar în altele utilajele nu au mai lucrat de luni întregi. Cauza principală rămâne lipsa unor autorizații de construire, fără de care firmele nu pot continua intervențiile planificate.

Contractul pentru centura Comarnic a fost atribuit în mai 2023, iar ordinul de începere a lucrărilor a venit în toamna aceluiași an. Documentul prevedea trei luni pentru proiectare și 21 de luni pentru execuție, ceea ce însemna că lucrările ar fi trebuit să fie gata până la finalul anului 2025.

Conform informațiilor obținute de HotNews din Ministerul Transporturilor, întârzierea acumulată face imposibilă respectarea acestui calendar. Noul termen vehiculat este vara anului 2026, ceea ce înseamnă o întârziere de cel puțin șase luni față de graficul inițial.

Președintele Consiliului Județean Prahova a declarat pentru Economedia că procedurile pentru stabilizarea terenului au fost recent aprobate printr-o hotărâre de guvern.

„Estimăm obținerea ultimei autorizații de construcție în octombrie 2025 și finalizarea lucrărilor în vara anului 2026”, a precizat acesta.

În prezent, centura Comarnic rămâne singurul șantier rutier activ din Valea Prahovei. Varianta Bușteni–Azuga, proiect anunțat pentru a continua fluidizarea traficului, abia a primit primele autorizații de construire la finalul lunii august.

Traseul centurii este amplasat pe partea vestică a orașului Comarnic, paralel cu DN1. Drumul va avea câte o bandă pe sens și o lungime totală de aproximativ 6 kilometri. La capetele traseului sunt prevăzute două sensuri giratorii de mari dimensiuni, pentru a conecta noua rută cu DN1.

Planul de construcție include realizarea a trei poduri noi, dublarea unui pod existent peste râul Prahova și construirea unui pasaj pentru traversarea atât a râului, cât și a căii ferate Ploiești–Brașov. Toate aceste lucrări fac parte dintr-o infrastructură complexă, menită să asigure o legătură directă și mai fluidă pentru șoferii care tranzitează zona.

Valoarea contractului semnat cu asocierea Frasinul SRL (lider) – SC Artehnis SRL a fost stabilită inițial la 236,74 milioane de lei fără TVA. În 2023, prin hotărâre de guvern, investiția a fost aprobată la un total de 340 milioane de lei.

În mai 2025, Ministerul Transporturilor a anunțat o suplimentare de buget, justificată prin creșterea costurilor pentru lucrări și materiale. Astfel, valoarea totală a proiectului a ajuns la 470 milioane de lei, dintre care 430 milioane sunt alocate exclusiv execuției și materialelor de construcție.