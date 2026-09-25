Academia Goncourt retrage un roman din cursa pentru premiu. Autorul, acuzat de plagiat și folosirea AI

Academia Goncourt a retras romanul scriitorului Thelyson Orelien din cursa pentru premiul Goncourt 2026, după acuzații de plagiat și suspiciuni privind folosirea inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI). Decizia, anunțată vineri, vizează romanul „C’était ça ou mourir”, publicat de Grasset.

Academia Goncourt a anunțat vineri retragerea romanului scriitorului canadian de origine haitiană Thelyson Orelien din selecția pentru premiul Goncourt, pe fondul unor acuzații de plagiat și de utilizare a inteligenței artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI).

Decizia a fost luată pentru păstrarea integrității premiului Goncourt și a Academiei, al cărei rol este promovarea și recunoașterea literaturii scrise de femei și bărbați. Romanul „C’était ça ou mourir”, publicat de editura Grasset, fusese inclus inițial în prima selecție pentru prestigiosul premiu literar, care urmează să fie acordat pe 4 noiembrie.

În motivarea deciziei, Academia Goncourt a invocat cazurile de plagiat atribuite autorului de-a lungul timpului și dezvăluite recent. Instituția a menționat, de asemenea, concluziile mai multor analize realizate de cercetători și jurnaliști, despre care afirmă că indică faptul că romanul „C’était ça ou mourir” este, după toate probabilitățile, în mare parte produs cu ajutorul inteligenței artificiale.

Academia Goncourt a precizat că retragerea romanului urmărește și transmiterea unui mesaj clar, respectiv că instituția nu susține și nu aprobă crearea de texte generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Academia Goncourt, prezidată de scriitorul Philippe Claudel, va anunța pe 6 octombrie cea de-a doua selecție pentru premiul din 2026. Lista va fi redusă de la 16 la opt romane.

Cea de-a treia selecție, care va cuprinde cei patru finaliști, va fi anunțată pe 27 octombrie. Câștigătorul premiului Goncourt 2026 va fi desemnat, conform tradiției, la restaurantul Drouant din Paris, pe 3 noiembrie.

Romanul „C’était ça ou mourir”, publicat inițial în Canada și apoi în Franța, în luna august, se numără printre bestsellerurile noului sezon literar francez. Luni, volumul a câștigat Premiul Fnac pentru roman și a fost inclus în primele selecții ale unor importante premii literare din Franța, precum premiul Femina și premiul Médicis.